Novák a ferde hajlamúak vonulgatási esélyeiről: elkergetjük a cicafiúkat a Szabadság hídtól!

A Mi Hazánk alelnöke a Demokratának nyilatkozott arról, hogyan készülnek a buzeránsok tervezett megmozdulására.

– Eddig Önnek került a legtöbbe Magyarországon az, hogy tettlegesen is szembeszállt a homokos hálózat vergődéseivel, amikor szivárványos zászlót vett le a Karácsony vezette fővárosi homlokzatról és gyűrt a kukába. Egy négygyermekes családban lenne más helye is a pénznek?

– Bizony, hogy lett volna, ráadásul évekig húzták az ügyemet, mert noha a zászló értéke csak néhány ezer forint volt, végül mégis rongálásért büntettek meg, több, mint 1 millió forintra, amit nem lehetett börtönbüntetésre változtatni és be kellett fizetnem.

– A gyermekvédelmi törvény ismeretében most lesz vagy nem lesz vonulás?

– Nézze, vasárnap dél van, és igazából még senki sem tud semmit. Szerintem Karácsony galád módon keveri a lapjait, még a magyar szabadság napját is behúzta szégyenteljes terveibe, de a törvény és a rendőrség határozata ismeretében nem vonulhatnak. Már csak azért sem, mert a Mi Hazánk, és rajtunk kívül a HVIM is már előre lefoglalta az Andrássy utat, a Károly és a Múzeum körutat, még a Szabadság hidat is, tehát a tervezett menetük útvonalát.

– Hogyan működik a területfoglalási engedély kérése, aki kapja, marja?

– Leegyszerűsítve igen. A rendezvény előtt egy hónappal lehet beadni az engedélyt, ami azt jelenti, hogy már a határnap első percében, azaz éjfélkor ott szobrozunk a kerületi rendőrségen, hogy mi legyünk az elsők. De ennek most vége! Karácsonyék vergődésének most és mindenkorra befellegzett, hiába trükköznek, csalnak, hazudnak és uszítanak. Főpolgármester mint aktivista? Szánalmas. Szerintem már a Városháza téren sem gyülekezhetnek szombaton, ha mégis megteszik, akkor a rendőrség igazoltat és büntet. Kérdés még, hogy fizikailag is megakadályozzák-e a tömeges jogsértést, vagy utólag szabnak ki büntetést és pénzbírságot.

– Ezek szerint nem bíznak a Sorosok, Karácsonyok és civil csicskáik törvénytisztelő magatartásában, mivel készülnek a meleg parádéra?

– A vonulási utakat lefoglaltuk, a törvény értelmében össze se verődhetnének sehol, de ha mégis hőbörögnek, és bőrtangában, fél- vagy egészen meztelen, egymás szájába tolt nyelvvel megindulnának, akkor azt csak a Szabadság híd felé tehetik. Azt viszont, már előre mondom, a Mi Hazánk, engedély birtokában, szombaton le fogja zárni. Oda se fel, se le, egyetlen magamutogató sem mehet. Sőt, hatalmas transzparenst feszítünk ki keresztbe a hídon „Stop, LMBTQP!” felirattal. Ha mégis lesz közöttük olyan cicafiú vagy szakállas úrhölgy, aki ennyiből sem ért, azt a tiltakozó tábláinkkal kergetjük el a Szabadság hídtól.