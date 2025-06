Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. június 25. 17:32 ::

Miért nem lepődünk meg: Lázár már azt magyarázza, "erőszak" árán inkább nem is kell a buzivonulás tiltása

Keddi bajai fóruma után a 444-nek adott interjút Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter többek között a buzivonulás betiltásáról (pontosabban, most már nyugodtan kijelenthetjük: be nem tiltásáról) is beszélt.

Lázár korábban az ezzel kapcsolatban hozott törvényről azt mondta, nem akarja, hogy hülyét csináljanak magukból azzal, hogy hoztak egy törvényt, amit aztán nem tartatnak be. Most arra a kérdésre, hogy ha most szombaton mégis megtartják a "Pride"-ot, a kormány hülyét csinált-e magából, úgy nyilatkozott, hogy nem fogja magát hülyének érezni, "erőszak árán pedig nem kell ennek a törvénynek érvényt szerezni".

Lázár nem gondolja, hogy feloszlatnák a rendezvényt, szerinte a jogszabályok döntenek a következményekről, ő úgy tudja, pénzbírságra kell majd számítani.

(Telex nyomán)