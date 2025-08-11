Anyaország :: 2025. augusztus 11. 15:33 ::

Kudarcba fulladt a Dunaferr hengerművének eladása

Nem hozott eredményt a Dunaferr hengerművére, a Dunarolling életképes eszközeire kiírt, augusztus 5-én lezárult pályázat – derült ki a cégközlönyben megjelent határozatból, amelyre a HVG bukkant rá.

A dunaújvárosi vasmű elképesztő adósságállományt halmozott fel, a felszámolás alatt álló Dunaferrnél 728 milliárd forintnyi követelést jelentettek be a hitelezők. A csoportos létszámcsökkentést még áprilisban jelentették be, amikor levélben tájékoztatták a vasmű dolgozóit. A levelet Petrik Zénó, a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. „f. a.” Üzemi Tanács elnöke, Hegedűs László, a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. „f. a.” Üzemi Tanács elnöke, Magyar Zoltán, a DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke írta alá. A Dunai Vasmű két éve került a Liberty Steel tulajdonába, azonban az elmúlt egy évben több oldalról is problémát jeleztek. A leállások, a munkarend-átalakítás, valamint a késő bérek miatt a munkavállalók spontán tüntetésekbe kezdtek. A dokumentum szerint a felszámolást végző De Lege Lata Zrt. létrehozta a Dunai Hengermű Kft.-t, amelybe apportálta a Dunarolling vagyonát: 84 millió forintnyi törzstőkét és 16,1 milliárd forint értékű tárgyi eszközt. A társaság teljes üzletrészét eladásra kínálták azzal a céllal, hogy a gyártási tevékenység a jövőben is folytatódhasson.

Április 8-án a felszámoló részvételi felhívást tett közzé, amelyben olyan érdeklődő cégeket keresett, amelyek rendelkeznek a Dunarolling működtetéséhez szükséges tárgyi, szakmai és személyi feltételekkel, és reálisan képesek lennének az üzem további működtetésére. Az ajánlattételi szakaszba csak azok a vállalatok juthattak be, amelyek érvényes jelentkezést nyújtottak be, és megfeleltek az előírt kritériumoknak.

A határozatból kiderül, hogy a megadott határidőig mindössze egy ajánlat érkezett – a cseh Dunaferr Steel Rolling a.s. részéről –, azonban ez sem érte el a meghatározott minimálárat, és az előírt, 5,4 millió eurós ajánlati biztosítékot sem fizették meg. Így az ajánlat érvénytelennek minősült, a pályázatot pedig eredménytelennek nyilvánították.

A pályázat első, tavasszal közzétett részvételi felhívása két komoly érdeklődőt vonzott: a cseh Dunaferr Steel Rolling a.s.-t, amely a hadiipari CSG cégcsoporthoz köthető, valamint a kínai állami tulajdonú Hangzhou CIEC Groupot, amely számos országban – köztük Szingapúrban, Hongkongban, az Egyesült Államokban, Brazíliában és Vietnámban – is jelen van.

(Index)