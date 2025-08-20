Anyaország :: 2025. augusztus 20. 09:37 ::

Bloomberg: Trumppal vetetnék rá Orbánt, hogy "engedje be" Ukrajnát az EU-ba

Donald Trump amerikai elnök hétfőn telefonon beszélt Orbán Viktorral, miután tárgyalásokat folytatott Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel és több európai vezetővel. A beszélgetés során azt próbálta megtudni, miért blokkolja a magyar miniszterelnök Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásait - írja a Bloomberg nyomán a Portfólió.

A telefonhívás abból a megbeszélésből nőtte ki magát, amelyet Trump és az európai vezetők folytattak a Fehér Házban az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségeiről. A tárgyalások egy pontján a vezetők arra kérték Trumpot, hogy használja fel Orbánra gyakorolt befolyását, és vegye rá a politikust, hogy adja fel ellenállását Ukrajna EU-tagsági törekvéseivel szemben.

Ukrajna számára az EU-csatlakozás egy olyan biztonsági garanciacsomag része lenne, amely megakadályozná, hogy Oroszország további területeket szerezzen meg egy esetleges tűzszünet esetén.

A Trumppal folytatott beszélgetés során Magyarország érdeklődést mutatott aziránt is, hogy házigazdája legyen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Zelenszkij következő tárgyalási fordulójának.