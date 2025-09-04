Anyaország :: 2025. szeptember 4. 16:05 ::

MNB-botrány: a felelősök újabb körét nevezte meg az Állami Számvevőszék elnöke

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke kemény szavakkal beszélt az MNB-botrányról. Részletesen kitért arra, hogyan valósult meg a Matolcsy György vezette időszakban a különösen nagy értékű hanyag kezelés. Példaként említette, hogy 204 milliárd forintot költöttek luxusingatlanokra, írja a 24.



Emlékezetes, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentéseinek hatására indított márciusban hűtlen kezelés gyanújával nyomozást a rendőrség a Magyar Nemzeti Bank alapítványának és cégének vagyonvesztése miatt.

Az ÁSZ hivatalosan is közzétett megállapításaiban leírta, hogy Matolcsy György 12 éves regnálása alatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és alapítványa körül átláthatatlan cégháló és tőkealapok szövevénye épült ki, ahonnan magánzsebekbe vándorolhattak közpénzek, ráadásul százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés is bekövetkezett.

A 63. Közgazdász-vándorgyűlés első plenáris ülésén Varga Mihály és Nagy Márton után Windisch László, az ÁSZ elnöke állt a pulpitusra, aki ki előadásában az MNB-ügyekre is kitért. Úgy fogalmazott: büntetőjogi szempontból sem volt rendben, ahogy a közpénzeket kezelték.

„Ha mindent feltettem a pirosra, és nem jött be, az már hanyag kezelés” – mondta, hozzátéve, ugyanez akkor is fennállt volna, ha például Apple-részvényekbe fektetik a jegybank vagyonát.

Felidézte: 2019 és 2023 között 204 milliárd forintot költött luxusingatlanokra a jegybank, ráadásul az MNB költségvetését nem ellenőrzi az Országgyűlés – idézik a portál tudósításában.

„Teljes kontrollnélküliség és szabadság volt” – fogalmazott. Szerinte luxus- és presztízsingatlanok vásárlása zajlott, mindenféle érdemi felügyelet nélkül. „Látjuk, hova vezetett ez” – tette hozzá.

Windisch szerint az alapgondolat, hogy a jegybank tőkéje jó célt szolgáljon, még érthető volt. De a cégháló és a befektetési struktúra, amely az MNB alapítványaihoz kapcsolódott, teljesen átláthatatlan volt. Úgy vélte, ilyen rendszert nem lehet egyszerűen működtetni: nemcsak az átláthatóság veszett el, hanem a tényleges befolyás is a vagyon fölött.

Mennyit ér a 99 százalékom, ha semmiről sem tudok dönteni? – tette fel a költői kérdést.

Hiába tanította a jegybank az egyik kezével azt a Pénziránytű egyik tankönyvében, hogy „nem teszünk minden tojást egy kosárba”, közben ők mindent egy részvénybe tettek összeférhetetlenségek mellett – magyarázta Windisch.

A számvitelileg el nem számolt veszteség meghaladhatja a 150 milliárd forintot, viszont ezer- és hatszázmilliárd forintról szó sincs – ezt az ÁSZ-jelentés alapján nem lehet megállapítani – jelezte az ÁSZ-elnök.

Kitért arra, hogy minden érintett társaságot testületek vizsgáltak, hatóságok.

Mindenkinek személyes felelőssége van, a kurátoroknak bármilyen alapítványban, igazgatósági tagok személyes felelősséggel tartoznak – magyarázta.

(Bár konkrét neveket Windisch nem említett, érdemes hozzátenni, hogy 2015 és 2020 között Nagy Márton az MNB alelnöke, igazgatósági tagja volt.)

Az se tévesszen meg senkit, ha van egy erős ember a szervezeten belül, vagy inkább kívül. Ilyenkor érdekes módon mindig csak egy ember a felelős, a többiek hallgatnak, tette hozzá.