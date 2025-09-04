Anyaország :: 2025. szeptember 4. 21:42 ::

Egy hónap alatt 100 milliót hirdettek el Orbán Facebook-oldalán

Nem sokon múlt, hogy a kormányfő augusztusban felérjen a csúcsra a legtöbbet költő politikai hirdetők listáján, ami azért különös, mert korábban a Fidesz jellemzően a párthoz kötődő, zavaros finanszírozási hátterű szervezetekkel igyekezett célba juttatni az üzeneteit a közösségi médiában. A múlt hónapban viszont már Orbán Viktor Facebook-oldalát is 100 millió forintért hirdették - írja a 24.

Kis híján a csúcsra kapaszkodott a legtöbbet költő politikai hirdetők listáján Orbán Viktor. A Meta felületein a miniszterelnöki fiókokon – nagyrészt a Facebookon, kisebb részben az Instagramon – 99,3 millió forintért adtak fel hirdetéseket az elmúlt harminc napban, és ezzel a kormányfő csak egy paraszthajszállal marad le a nyár csúcshirdetőjétől. Ezt az összeget a Fidesz fizette a rendelkezésre álló adatok alapján.

A Meta hirdetésközpontjában, az Ad Libraryben elérhető adattár szerint az Apáti Bence-féle Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) a júliusi 93 millió után augusztusban is elköltött 101,8 milliót, és ezzel ismét az élen végzett. A YouTube-on további 68,5 millióért hirdettek a múlt hónapban, az egész nyarat figyelembe véve pedig a Lakmusz cikke szerint 290 millió forint körüli összeget tapsoltak el csak az interneten a kormány üzeneteire rímelő reklámokra – továbbra is rejtély, hogy milyen forrásból.

Ha az elmúlt 90 napra, vagyis a teljes nyárra szűrünk, szintén a NEM-et látjuk az élen: a Magyar Péter lejáratására szakosodott oldal 206 milliót vert el a Facebookon, ennek a túlnyomó részét két hónap alatt. Ebben az összevetésben viszont Orbán már a második: 141 millió forint költött el a Fidesz a miniszterelnök oldalát és tartalmait népszerűsítő hirdetésekre.