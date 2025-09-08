Anyaország, Videók :: 2025. szeptember 8. 15:30 ::

Toroczkai: három miniszter neve is hallható a végrehajtói botrány hangfelvételein

Több végrehajtó is hajlandó tanúskodni magas rangú kormánytisztviselők ellen a Völner–Schadl-ügyben, ahol végrehajtói pozíciók megszerzéséért vesztegettek meg magas rangú kormányzati szereplőket - közölte Toroczkai László Gavra Gábor Ring című műsorában. A Mi Hazánk elnöke ezt annak a sajtótájékoztatónak kapcsán mondta el, amelyet a pártban aktív Fiszter Zsuzsanna ügyvéddel együtt tartottak pénteken a Legfőbb Ügyészség épülete előtt.

Toroczkai arról beszélt, bizonyítékaik vannak több fideszes politikus, így a korábban általa megnevezett Bohács Zsolt országgyűlési képviselő és L. Simon László korábbi államtitkár végrehajtói botrányban való érintettségére vonatkozóan is. Sőt, szerinte további két miniszter neve is elhangzik az általa megismert hangfelvételeken, de a bizonyítékokat és a tanúkat is megvédi, hogy az ügy továbbvihető legyen.

A Mi Hazánk vezetője hangsúlyozta, Orbán Viktor miniszterelnök védelmezi a jelenlegi végrehajtási rendszert és az ügy érintettjeit is. Szerinte világos – a végrehajtói botrányból ugyanúgy, ahogy a korábban, 2019-ben kirobbant parkolásimaffia-ügyből is –, hogy ezek a rendszerek 2010-ben túléltek, és az eddigi kormányok fedezték a bűncselekményeket.

A további három érintett miniszter megnevezését Toroczkai László későbbre ígérte. Megjegyezte: bizonyos miniszterekről „nehezen képzelhető el”, hogy nem tudtak erről a hálózatról.

A pártvezető arról is beszélt, biztos benne, hogy a jövő évi választáson pártja bejut az Országgyűlésbe, sőt később kormányra is kerülhetnek. Nézete szerint ugyanis a Fidesz–Tisza-párharc vesztese „le fog térdelni a választás után, amelyik veszít, annak vége”. Az ő helyükbe pedig megítélése szerint a Mi Hazánk kerülhet.

Kutatásokra hivatkozva Toroczkai tehát továbbra is tartja, a másodlagos pártpreferenciák pártjának kedveznek, szerinte mind a Tisza-, mind pedig a Fidesz-szimpatizánsok számára ők az alternatíva, nem pedig a Kétfarkú Kutya Párt vagy a balliberális oldal pártjai.

Szerinte ennek oka volt az is, hogy megválasztott polgármestereikre „még csak a gyanú árnyéka sem vetül rá korrupciós ügyekben”, és „nem vernek meg a diszkóban embereket”. Óriásplakátjaik viszont nem lesznek, mondta el, mert „nem kerültek be Ursula von der Leyen globalista frakciójába”, de „a Patriótákhoz sem”.

A Mi Hazánk első embere kiemelte, politikájukat eddig is arra alapozták, hogy az önkormányzati és vármegyei közgyűlési munkában, Pécsett, Pest vármegyében ők lettek „a mérleg nyelve”, és lényegében „kisebbségi kormányzást” folytatnak. Ha egy vezető párt hozzájuk fordul, Toroczkai szerint csak ezt a taktikát kell megnézni, országosan szerinte ugyanígy működik az a módszer, hogy az a kormány, aminek nincs abszolút többsége, hozzájuk fog fordulni segítségért, külső támogatásért bizonyos ügyekben. Koalícióban, együttműködésben és „mézesmadzagokban” viszont a Mi Hazánk szerinte nem gondolkodik.

A párt programját tekintve elmondta, fontos számukra a végrehajtói rendszer nonprofittá alakítása, ezt már a Tisza is átvette ugyan tőlük, de a pártelnök szerint „nem hiteles” az ígéretük. Ezek mellett a vidékfejlesztés, a rendvédelem reformja, a „földosztás”, a lakhatási igazságosság, a magyar termelő export segítése a legfontosabb a párt számára.

(Index nyomán)