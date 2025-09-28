Anyaország, Külföld :: 2025. szeptember 28. 23:40 ::

Mit keresett a HVIM Szentpéterváron? Avagy a szolgalelkű embertípus mindenütt szervilizmus után szimatol

Alább olvasható a HVIM közleménye a "nyomozóknak".

Mindenféle ezzel ellentétes híresztelés ellenére a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tevékenysége transzparens, mondhatni nyitott könyv bármely érdeklődő elme számára, mivel minden számottevő eseményünkről, akciónkról beszámolunk a honlapunkon és a közösségi médiás felületeinken. Így történt a szentpétervári utunkkal és a Nemzetközi Szuverenista Liga megalapításával kapcsolatban is, amelyről egy hete tudósítottunk első ízben.

Ezúton gratulálunk a „nyomozóknak”, a jóképességű, ukránlelkű Rácz Andrásnak, és segítőjének, Hunyadi Bulcsúnak a Political Capitaltől, hogy miután egy hete minden csatornánkon, ezen kívül a Szent Korona Rádión, a Kuruc infón és a Magyar Jelenen is lejött a szentpétervári kiküldetésünk híre, számos külföldi portál mellett, illetve beszámoltunk az eredményekről, „kinyomozták” a „részleteket”. Szép munka!

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy egy normális világban a szakértői pozícióhoz nem elég a grafománia és a feltűnési viszketegség, tájékozottságra és valós tudásra is szükség van. Szóval javasoljuk minden önjelölt „szakértőnek”, hogy mielőtt tollat ragad, tájékozódjon hosszan és alaposan a vizsgálandó témában.

Régi, jól bevált bölcsesség, hogy mindenki magából indul ki. A szolgalelkű, alárendelődő lelki alkat, embertípus mindenütt szervilizmust szimatol, mivel lénye szerint aszimmetrikus viszonyok függvénye. Ezzel szemben a HVIM szuverén módon tájékozódik, mozog a világban, eszmei, világnézeti alapon, a tradicionális, keresztény, jobboldali szervezetek között keres egyenrangúként kezelt szövetségeseket. Szeretnénk a világban a tradicionális erők maradékával találkozni, szövetséget kötni, és e cél elérése irányába újabb lépést tettünk a szentpétervári konferencián. Tesszük a dolgunkat a magyar nemzet érdekeit maximálisan szem előtt tartva!

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az alaptalan összeesküvés-elméletek gyártása, terjesztése, sugalmazása ingoványos területre, veszélyes vizekre vezet, régmúlt, átkos korokat idéz. A sugalmazásokkal ellentétben a HVIM küldöttsége az utat egy szakadt kisbuszban tette meg, a költségeket pedig a delegáció tagjai egyénileg állták.

Rácz felveti, hogy vajon felkeltette a hatóságok érdeklődését a konferencia. Itt jeleznénk neki is, hogy igen. A hatóságoknak is jeleztük, ahogy a sajtónak is jelezzük, hogy állunk elébe a kérdéseknek. Nincs titkolni valónk!

Aki azt hirdeti, hogy Oroszország a Szovjetuniót kívánja feltámasztani, annak üzenjük, hogy olvassa el a fentebb belinkelt beszámolónkat, amelyben feketén-fehéren leírjuk, hogy Szentpéterváron egy hatvanezres keresztény és monarchista felvonuláson vettünk részt. Ezen felül Alexander Dugin is a napokban értekezett a szovjet örökség hátrahagyásáról. De mi természetesen mindent kellő távolságtartással és kritikával vizsgálunk, és a szolgalelkűség helyett értékalapú a tevékenységünk és minden tettünk.

Az Antifa Infó Facebook-oldalnak pedig üzenjük, hogy talán még van idejük javítani a konferenciáról készült bejegyzésüket. Szóval tegyék meg gyorsan! Hihetetlen slendriánságról és fogalmatlanságról tanúskodik a bejegyzésük, amely egy orosz cikk Google-fordítóval készült változatán alapul, és amelyben még a mozgalmunk neve is hibásan szerepel, mint „Hatvannégy Kerület Ifjúsági Mozgalma (HVIM)”. Ahogy Bartók Béla fogalmazott: „Csak tiszta forrásból!”