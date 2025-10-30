Ilyen nincs, és mégis van!

Budapesten, a Kőbánya-Kispest vasútállomás várótermében több utas is várakozott vonatuk indulására. Egyikük mellé október 28-án nyolc óra tájban ült le egy férfi. Nem szóltak egymáshoz, majd mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, a férfi elé állt, elővette a nemi szervét, és olyan 20 centire az arca elé nyomta. A nő messzebb lökte magától az aurájába tolakodó testét, és segítségéért kiáltott.

A pillanatok alatt helyszínre érkező rendőrök az állomáson fogták el a szeméremsértőt. Kihallgatásán a 24 éves A. H. I. mindössze annyit volt hajlandó közölni, hogy igen, megtette amivel gyanúsítják, áldozatának arabul mondta el a férfiasságának hasznosítására vonatkozó kívánságát.

Úgy tűnik, a szír férfi Ausztriából jött Magyarországra, legalábbis az osztrákoktól kapott konvencionális útlevelet, amit menekültügyi eljárás során állítanak ki a sógorok. Ez ugyan nem jogosította fel arra, hogy elhagyja Ausztriát, de a schengeni határok miatt gyakorlatilag oda utazhatott, ahova az övezeten belül csak akart. Hát, egy darabig nem teszi – a bíróság letartóztatta.