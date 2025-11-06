Anyaország :: 2025. november 6. 13:00 ::

Globalistákkal, kommunistákkal és antifákkal dzsemboriztak a Tisza "spártai" cigányai az EP-ben

November 5-én tartották Brüsszelben az Európai Szegénység Elleni Napot (Anti-Powerty Day 2025), melyet az Európai Szegénység Elleni Hálózat (EAPN - European Anti-Poverty Network) szervezett.



Az Anti-Powerty Day 2025 plakátja

Mielőtt azt hinnénk, hogy a fenti szervezet vagy az általa tartott konferencia a valódi társadalmi igazságosságról, szolidaritásról vagy a multik által kizsigerelt nemzetállamokról és a fehér dolgozókról szólna, "természetesen" nem így van. Az EAPN a globalista EU egyik csápja. Programjukban a vagyon "igazságos" elosztásáért, a "társadalmi kirekesztésben élők", köztük a szexualitásuk miatti diszkrimináció következtében "periférikus helyzetbe" kerültek jólétért aggódnak, etnikai és származási háttértől függetlenül.

Magyarul minél több segélyt és támogatást mindenféle kisebbségnek, jövevénynek, akiket "természetesen" nekünk, dolgozó és adózó fehér embereknek kellene eltartanunk!



Ez lenne a vagyon "igazságos" elosztása...

Erre egy példa a "transzneműeket" és "szexmunkásokat" érintő "diszkrimináció", melynek következtében a szegénységgel küzdenek. Ennek lényege gyakorlatilag az, hogy a transzvéglények és hasonló aberráltak azért élnek rosszabbul, mint a heteroszexuálisok, mert a homofób rasszisták nem akarnak nekik munkát biztosítani és lakást kiadni, s ezért küzdeni kell a társadalom edukálásán (érzékenyítésén) keresztül.

Nem is értem, hogy ki lehet annyira bigott sudribunkó, hogy nem akar egy műkörmös, miniszoknyás, kirúzsozott, szakállas "nővel" együtt dolgozni, illetve vele a női illemhelyet vagy a lakását megosztani... Skandalum!

Az Anti-Powerty Day 2025 nevű rendezvényen az EP-frakciói közül az alábbiak vettek részt:

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D - Progressive Alliance of Socialists and Democrats). Ebben a frakcióban ül például a DK vagy az olasz Demokrata Párt, amit a lófejű zsidó, Elly Schlein vezet, aki először vetette fel, hogy Ilaria Salist jelölni kellene EP-képviselőnek;

Zöldek/Európai Szabad Szövetség (The Greens–European Free Alliance). Itt találhatók például a katalán szélsőbalosok vagy a Hammerbandét támogató német Zöld Párt, akiknek a jénai szervezete valószínűleg közvetetten pénzelte Simeon Ravi Truxot, "Maját", az identitászavaros antifa terroristát;

Újítsuk meg Európát (Renew Europe). Szélsőliberálisok, globalisták, például Macron pártja található itt;

The Left (A baloldal). Virtigli kommunisták és antifák. Ebben a frakcióban ül Ilaria Salis is, aki amúgy az Emberi Jogi Albizottságba is befészkelte magát;

Európai Néppárt (European People's Party - EPP). Ide elég három név: Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Magyar Péter.

Néhány kép a résztvevőkről:



... egyéb színesek...



... és baloldali zsidók

A Konzervatívok (ECR), a Patrióták és a Mi Hazánkat magában foglaló Szuverenisták (ESN) nem vett részt a konferencián.

De térjünk rá végre a "spártai" cigányokra. Lakatos Gusztáv, a Tisza Párt cigánytagozatának, a BIT-300-nak a vezetője a közösségi médiában osztotta meg a jó hírt, hogy egy rakás cigány társaságában az EP-be látogatott, ahol részt vett a APD 2025 rendezvényen. Persze, hogy mit foghatott fel az idegennyelvű előadásokból egy olyan cigány, akinek a magyar nyelv, köztük az elválós és nem elválós igekötők kérdése is kihívást jelent (lásd lent), azt nem tudom.



Amikor az igekötős igék megjelennek egy cigány írásában, ott relativizálódnak a nyelvünk szabályai. A munka szó leírásával már a sci-fi határait feszegeti



Lakatos Gusztáv, a BIT 300 vezetője az EP-ben. Biztosan alaposan áttanulmányozta az angol nyelvű dokumentumokat



Tiszás cigányok

A Tisza cigány különítményét Kollár Kinga EP-képviselő fogadta, aki a Facebookon így fogalmazott:

Rendkívüli öröm számomra, hogy egy kis delegációt Magyarországról is el tudtunk hozni, akik a romák helyzetéről tudtak beszélni. Már készül az összefoglaló, ahol megmutatjuk Nektek, mit tapasztaltak és mit képviseltek itt a Parlamentben.



Kollár "Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tiszának" Kinga és a BIT 300 cigányai

Nagyjából el tudom képzelni, hogy a több nyelven is biztosan beszélő roma értelmiségi holdudvar miről is tarthatott diskurzust, de már csak azért is érdekelne az az összefoglaló, mert nem tudom, hogy a fordítógép vissza tudta-e adni a "csicskagyász szarmagyarok" és a "rásszistá párásztok" autentikus kifejezéseket.

Lakatos egyébként külön kiemelte és megköszönte Bódis Kriszta (eredeti nevén Horváth Krisztina) segítségét, amiért sikerült megszervezni az utazást (sajnos nem oda, ahová mi gondolnánk). Hogy ki finanszírozta a cigányok utazását, azt nem tudni, de valószínűleg nem önerős volt, s azt se feltételezem, hogy Bódis állta volna a csapat költségeit, ámbár erre lenne forrása a Csipkejózsikáról mesekönyvet író Bódisnak. Alapítványa, a Van Helyed külföldről kap jelentős finanszírozást. Csak a dániai Velux Foundation 10 év alatt közel fél milliárd forint támogatást nyújtott a Van Helyednek.



Lakatos megköszönte Bódis Krisztának a lehetőséget

Bódis - aki egy esetleges Tisza-kormányban társadalompolitikáért felelős miniszter lenne , s így vétójoga is lenne a Magyar-kormányban - egyébként a végletekig csúcsra járatja a cigánysimogatást.

November 5-én nem csak az APD 2025 rendezvény volt, de ekkor "ünnepeljük" a "roma" nyelv világnapját, mert ilyen is van. Természetesen Bódis erről sem feledkezett el, így amíg a cigányai Brüsszelben habzsidőzsiztek, ő posztolgatott. Többek között fotókat osztott meg az általa 2008-ban rendezett dokumentumfilmből, a Bari Shej (máshol Báriséj , magyarul Nagylány) c. dokumentumfilmjéből. Itt nem is az a lényeg, hogy Bódis nem tudja, milyen alakban is írja le az általa rendezett dokumentumfilmet. Számomra sokkal inkább érdekes az egyik 2008-as fotója, s annak kommentárja. Bódis saját maga írja a hivatalos Facebook-oldalán: "a képen Pipás és édesanyja mellett állok, Pipás lányának, Gyöngyikének lakodalmán."



A képen Pipás, a lánya, Gyöngyike, Pipás anyja, valamint Bódis kék felsőben

A 2008-ban készült képet megnézve nem nehéz észrevenni, hogy az ifjú ara, a menyasszonyi ruhában lévő Gyöngyike, bizony nem hogy 18 éves nincs, de jó eséllyel még a 14. életévéhez is kellett még néhány torta. A másik lehetőség az, hogy Emir Kusturica által készített filmszatírának, a Macska-jajnak a törpenövésű menyasszonyával, Afrodita Karambolóval, termete miatt a Katicabogárnak nevezett cigány arával van dolgunk itt is. Ez egyébként már csak azért is érdekes kérdés, mert Bódis is nagyon elkötelezett a gyermekek védelme iránt...

A dokumentumfilmben egyébként elhangzik, hogy "a férfi más, mint a nő. Egy férfi több mindent megengedhet magának, egy nő semmit sem. Társaságban a nők külön mennek, a férfiak dolgába nem szólhatnak bele (...) az asszonyok mindent tűrnek".

Kedves Kriszta! Ezeket az elnyomott cigány nőket nem kellene már felszabadítani a toxikus maszkulanitásban szenvedő férfiak által létrehozott patriarchális rabszolgaság alól? Vagy ez csak a fehér nőkre és a fehér családokra igaz?

Bódis, mint egy jövőbeni miniszter, természetesen nem feledkezik el a magyar történelem dicső vagy éppen szomorú napjairól sem, így november 4-ről is megemlékezett. Mivel is lehetne méltóbban emlékezni az antibolsevista felkelés leverésére, mint egy cigány, Váradi Rajmund (Körte) által készített grafikákkal, ami síró cigány fiatalokat ábrázol?



Bódis Kriszta ezzel a képpel emlékezett meg november 4-ről



Váradi Rajmund (Körte), a cigány művész

Talán nem nehéz elképzelni, hogy milyen társadalompolitika lenne Magyarországon, ha a tárcát egy olyan megszállott cigánysimogató irányítaná, mint Bódis (Horváth) Kriszta.

KG - Kuruc.info