Novák Előd, Mi Hazánk alelnöke reagált a tiszás levélre:
Tisztelet és Szabadság Párt
Tóth Péter kampányfőnök részéreTisztelt Kampányfőnök Úr!Köszönjük levelét az etikai kódex létrehozásával kapcsolatban (a Fidesz MI-kamuvideói miatt már törvényjavaslatot is nyújtottam be: https://www.parlament.hu/irom42/12998/12998.pdf), és a Mi Hazánknak 7 kiegészítő javaslata is van.Ahogy Toroczkai László már jelezte, azonnal aláírja, ha belekerül az is:
- Felszólítjuk a Metát, hogy fejezze be a magyarországi választásokba való beavatkozását, és ugyanazokat a jogokat biztosítsa minden pártelnök számára, így pl. Facebook-oldala is lehessen!
Enélkül nincs "tisztességes verseny", és "a választások tisztaságáról sem beszélhetünk", hiszen a Facebook ma a legnagyobb véleményformáló kommunikációs eszköz, a legerősebb média Magyarországon.További kiegészítő javaslataink az etikai kódexhez (melynek tervezetében foglalt pontjait is támogatjuk), mindezeket társadalmi vitára is bocsátva:
- Vállaljuk, hogy írásos, érdemi pártprogramot teszünk közzé.
- Az országos listát állító pártok közt miniszterelnök-jelölti vitát tartunk.
- Nem indítunk olyan jelöltet, aki érintett a kommunista állambiztonsági múltban.
- Minden párt hozza nyilvánosságra jelöltjei esetleges más állampolgárságát!
- Az írni-olvasni sem tudó választók kihasználását visszautasítjuk, törvényesen (mikrobusszal) sem szállítjuk a szavazókat.
- Nem fogadjuk el oligarchák támogatását.Tisztelettel:
Novák Előd
a Mi Hazánk kampányfőnöke