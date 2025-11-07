Novák Előd, Mi Hazánk alelnöke reagált a tiszás levélre:

Tisztelet és Szabadság Párt

Tóth Péter kampányfőnök részére

Tisztelt Kampányfőnök Úr!

Köszönjük levelét az etikai kódex létrehozásával kapcsolatban (a Fidesz MI-kamuvideói miatt már törvényjavaslatot is nyújtottam be: https://www.parlament.hu/irom42/12998/12998.pdf ), és a Mi Hazánknak 7 kiegészítő javaslata is van.

Ahogy Toroczkai László már jelezte, azonnal aláírja, ha belekerül az is:

- Felszólítjuk a Metát, hogy fejezze be a magyarországi választásokba való beavatkozását, és ugyanazokat a jogokat biztosítsa minden pártelnök számára, így pl. Facebook-oldala is lehessen!

Enélkül nincs "tisztességes verseny", és "a választások tisztaságáról sem beszélhetünk", hiszen a Facebook ma a legnagyobb véleményformáló kommunikációs eszköz, a legerősebb média Magyarországon.

További kiegészítő javaslataink az etikai kódexhez (melynek tervezetében foglalt pontjait is támogatjuk), mindezeket társadalmi vitára is bocsátva:

- Vállaljuk, hogy írásos, érdemi pártprogramot teszünk közzé.

- Az országos listát állító pártok közt miniszterelnök-jelölti vitát tartunk.

- Nem indítunk olyan jelöltet, aki érintett a kommunista állambiztonsági múltban.

- Minden párt hozza nyilvánosságra jelöltjei esetleges más állampolgárságát!

- Az írni-olvasni sem tudó választók kihasználását visszautasítjuk, törvényesen (mikrobusszal) sem szállítjuk a szavazókat.

- Nem fogadjuk el oligarchák támogatását.

Tisztelettel:

Novák Előd

a Mi Hazánk kampányfőnöke