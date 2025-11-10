Anyaország :: 2025. november 10. 07:00 ::

Harmincöt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Harmincöt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton hat, vasárnap 27 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében kettő határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 79 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - október 27-től november 2-ig - a feltartóztatottak száma 83 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 19 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.