Anyaország, Gazdaság :: 2025. november 10. 18:22 ::

Nagy Márton: nekünk is kell egy big brother, legyen az Washington!

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tartott háttérbeszélgetést november 10-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban. A legnagyobb siker a szankcióktól való mentesség – emelte ki a miniszter az energetikai elemeket (gáz, olaj, nukleáris), de ezen kívül is voltak azért fontos gazdasági, pénzügyi, energetikai és hadiipari tárgyalások.



Fotók: Nagy Márton Fb-oldala

– A legkevesebb információ eddig a pénzügyi védőpajzsról volt. Ez egy védőpajzs, nem mentőöv. Azt érezzük, hogy Brüsszel is bent van a kampányban, pénzeink egy része be van fagyasztva, ez egy szorongatás. A brüsszeli kérdéskör erősen benne van a politikusok fejében. Nem kapjuk meg a pénzeinket. Ha így nézem, van egy pénzügyi támadás ellenünk, jó lenne kivédeni – mondta Nagy Márton.

Az Európai Központi Bankkal Magyarországnak nincs swap line megállapodása, pedig az jó lenne – vélte a miniszte. Ilyen védőpajzsot nagy és erős országoktól lehet kérni, például 5 milliárd euró értékben van ilyen megállapodás Kínával, és a kamatswap mellett vannak nagy infrastrukturális hiteleink is Kínától.

Amikor az amerikai elemekről találgatunk, akkor swap, szabad felhasználású hitel, infrastrukturális és fejlesztési hitel is lehet a csomag eleme. Ebből annyi szivárgott ki, hogy swap line biztosan lesz, de egy "memorandum of understanding" készül amerikai fejlesztési bankkal is, de ezeken még dolgoznak, mondta a miniszter. Vagyis valamilyen kormányszervtől, konzorciális csapattól, vagy a Fedtől akár hitelt is felvenne Magyarország.

Nagy Márton kifejtette, hogy sokan összemossák az argentin swappal a magyar csomagot, de az egy mentőpajzs, mi az IMF-hez hasonló swapot nem tudunk kapni. Viszont Magyarországnak is kell egy big brother, ha ez nem Brüsszel, akkor ez Washington lehet. A Magyar Nemzeti Bank előzetesen még nem volt bevonva, de Varga Mihály jegybankelnök tájékoztatást kapott arról, hogy mit tartalmazhat a védőpajzs.

A miniszter szerint a forint árfolyam-erősödésében biztosan szerepet játszott a swap line: ha beáll mögéd egy nagy kigyúrt ember, akkor nem kötnek beléd – mondta a miniszter. Mint mondta, a feltételeket alapvetően az amerikai fél határozza meg, de a kamatkülönbözeten kívül nincs díja egy ilyen megállapodásnak.

A kettős adóztatást elkerülő egyezményről azt mondta a miniszter, hogy az amerikai és magyar illetékesek megismerkedtek egymással, van olyan megállapodástípus, amely Magyarországnak nagyon kedvezne, ilyen volt a régi szerződés, viszont az, ha nincs megállapodás, az egyáltalán nem kedvez Magyarországnak, de ezek között a végletek között vannak finomabb átmenetek, valami ilyen megállapodás készül.

(Telex)