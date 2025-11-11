Anyaország :: 2025. november 11. 17:50 ::

Lázár az új big brotherükről: ha Brüsszel nem ad pénzt, majd adnak az amerikaiak!

A kampányüzemmódban operáló Lázár János a 24. Lázárinfót több megvalósított vagy ígért helyi kormányzati projekt felsorolásával kezdte Salgótarjánban, ezek után tért rá az általánosabb politikai témákra.

Lázár szerint a Donald Trumppal és minisztereivel folytatott washingtoni tárgyalásuk során megértették azt, hogy óriási változások történnek a világban. „Minden meg fog változni, az amerikaiak, az oroszok, a kínaiak, a háború, és a világ gazdasági helyzete megváltoztatja a pályát” – mondta, hozzátéve, nem mindegy, ebben a helyzetben a biztosat vagy a bizonytalant választják az emberek.

Szerinte a Fidesz a biztosat, a kiszámíthatót kínálja.

– Ha az elmúlt 15 évről kell mondani valamit, ami megalapozhatja a következő döntésüket 2026-ban: 2010 és 2025 között több volt a jó, mint a rossz. Ez indokolhatja meg azt, hogy jövőre Orbán Viktorra és Becsó Zsoltra [a helyi kormánypárti parlamenti képviselőre] szavazzanak – mondta.

Lázár János szerint manapság az embereknek reményre, esélyre, de legfőképp garanciára van szükségük, és szerinte a Fidesz tudja ezt megadni. „Mi azért dolgozunk minden nap, hogy ez az ország kimaradjon a háborúból” – folytatta. Azt ajánlotta a közönségnek, hogy ha nem hiszik el, mit jelent a háború veszélye, akkor kérdezzék meg azt a 77 ezer nógrád megyei lakost, akik a második világháborúban hadiárvák lettek.

Ezután a miniszter arról beszélt, hogy azért utaztak Amerikába, hogy megbeszéljék, létre lehet-e hozni egy védőpajzsot az ellen, hogy Brüsszel az uniós pénzekkel „zsarolja” az országot.

Azt tudom maguknak mondani: ha Brüsszel nem ad pénzt, majd adnak az amerikaiak. Ha megzsarol minket Magyar Péter és a Tisza Párt Brüsszellel, és Brüsszel Magyar Péterrel, akkor ezt ki fogjuk védeni.

Lázár szerint a pénzügyi védőpajzsnak az a lényege, hogy a kormány nem hagyja magát zsarolni. Hozzátette, azért mentek Washingtonba, hogy megvédjék a lehetőségét annak, hogy olcsó orosz olajat és gázt vásárolhasson az ország.

(24)