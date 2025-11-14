Anyaország :: 2025. november 14. 09:07 ::

Botmixer Katkáék annyira humanisták, hogy arra fogják kérni a választókat, ne is szavazzanak rájuk

Közös videóban ecseteli Cseh Katalin és Barabás Richárd, hogy miért nem kidobott szavazat az általuk alapított új ellenzéki erőre, a Humanistákra szavazni. Megismételték, hogy csak listán számítanak a kormányváltást akarók szavazataira, egyéniben nem. Ennek azonban van egy technikai akadálya: az országgyűlési választáson csak az a párt állíthat listát, amelyik legalább 71 egyéni választókerületben indít jelöltet.



Legalább nem tagadja. Mondjuk nehéz is lenne... (fotó: Fb)

A "Humanisták" elmagyarázták, hogy ezt az akadályt úgy kívánják áthidalni, hogy a jelöltjeik amellett fognak kampányolni, hogy egyéniben ne rájuk, hanem a tiszásokra szavazzanak.

Megfelelünk a jogszabályoknak, kiállítjuk a jelölteket, majd ezek az emberek elmennek, és szépen elmondják, hogy Magyar Péter jelöltjére kell szavazni. Papíron lesznek csak jelöltek – mondta Barabás Richárd, hangsúlyozva, hogy a választók nem ostobák, nem fognak azokra a papírjelöltekre szavazni, akik maguk kérik az embereket, hogy ne tegyék.

Barabás Richárd szerint a momentumosok mai vezetői kizárják azokat, akik liberális politikai alternatívát kívánnak nyújtani a választáson, és inkább a Tiszának kampányolnak. „Szerintem azt gondolják, hogy tiszás bársonyszékek lesznek ebből, de kétlem, hogy ez így lesz” – tette hozzá.

A Fidesszel való kollaboráció vádjára reagálva Cseh Katalin felidézte, hogy a kormánysajtó korábban azzal vádolta, hogy egy botmixeres tömeggyilkos, és ledrogosozta az esküvői fotói miatt. „Rólam mondjuk nehéz lett volna esküvői képeket készíteni, mert melegként nem tudok házasodni” – mondta erre Barabás, akit állítása szerint az egyházkritikája miatt reguláztak meg a közgyűlésben.

Katka belerondított Fegyőr álmába

Katka, neked is tudnod kéne, hogy nincs esélyetek megugrani az 5 százalékot, miközben kockára teszitek milliók álmát egy jobb Magyarországról. A progresszív szavazók érdekeit egész biztosan nem azzal szolgáljátok, ha azt az ellenzéki oldalt, amely hosszú évek apátiája után most először mer végre újra bízni a maga erejében, megpróbáljátok tovább darabolni egy új párttal – írta néhai párttársának, az új mozgalmat alapító Cseh Katalinnak Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke, aki májusban elsőként jelent meg a nyilvánosságban azzal a kezdeményezéssel, hogy a párt ne induljon a 2026-os országgyűlési választáson, ezzel segítve a rendszerváltás ügyét. A párt elnöksége végül június elején határozott arról, hogy nem indulnak.



Fotó: Mohos Márton / 24

A párt döntésével szembemenve Cseh Katalin a héten a párbeszédes Barabás Richárddal útnak indította a Humanisták nevű mozgalmat, amiért kizárták a Momentumból és felszólították, hogy adja vissza a mandátumát, amelyet éppen Fekete-Győrtől kapott meg.

Fekete-Győr most azt írta, tíz évvel ezelőtt az elsők között kereste meg „a politikai generációváltás ügyével Cseh Katalint, akiben „nagyon csalódott a kiugrása miatt”. „Roppant fájdalom és csalódás látni, hogy miközben a közösségünk helytállt és képes volt felülemelkedni az önös érdekeken, te hátat fordítottál az eredeti küldetésünknek, az egyéni ambíciókat a közös cél elé helyezve” – írta Fekete-Győr, aki szerint minden szavazat, amely Cseh és Barabás pártjára érkezik, a Fideszt segíti.

A megosztottság nem a rendszerváltás, hanem a Fidesz malmára hajtja a vizet. Kérdem én, Katka, akkor mi a cél? – írta.

Arra is kitért, hogy Cseh Katalin „méltatlanná váltál arra a pozícióra, amit a választópolgárok és a Momentum bizalmából kapott”, miután „elbukott a rendszerváltás előmozdításának próbáján”.

