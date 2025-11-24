Anyaország :: 2025. november 24. 10:10 ::

Eltitkolták a Tisza jelöltjének MSZP-s múltját a "nagy rendszerváltók"

Míg a választókerület egyik tiszás jelöltje tavaly olyan plakátot osztott meg, hogy neki „a hazai románság érdeke áll mindenek felett (sőt hivatalosan is román, most is az Országos Román Önkormányzat képviselője Gurzó Mária), addig egyik helyi riválisa, Molnár József MSZP-s aktivista volt korábban, amit most persze eltitkolt a Tisza, sőt nem szégyellik épp azt leírni programjaként, hogy „valódi rendszerváltásra van szükség”, miközben az MSZMP jogutódjának pólóját és zászlóit hordozta az exkommunista párt helyi szervezetének Facebook-oldalán lévő fényképek szerint - írja Novák Előd a Facebook-oldalán.

És ez csak egy választókerület - a harmadik itteni jelöltjükről mi fog kiderülni? - teszi fel a kérdést a Mi Hazánk alelnöke.