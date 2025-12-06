Anyaország :: 2025. december 6. 18:38 ::

Rekordszámú cigány képviselőt, dupla családi pótlékot és a vármegyék eltörlését ígérte Vargáné

A Tisza Párt készen áll a kormányzásra, megvan a program, a csapat, 128 nap van hátra, mindenkire szükség lesz - utalt a közelgő választásra a párt elnöke szombaton, Orbán-kísérgető országjárásuk kecskeméti állomásán.

Magyar Péter többek között azt mondta, hogy igaza van Orbán Viktor - szavai szerint "leköszönő" - miniszterelnöknek: a magyar történelmet nem Brüsszelben írják, de nem is Moszkvában, nem is Washingtonban, hanem itt a magyar utcákon és tereken.

Hozzátette: 128 nap múlva "lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat és építünk egy működő, emberséges, európai és szabad Magyarországot".

Magyar Péter úgy folytatta, hogy a pártjuk készen áll a kormányzásra: megvan a politikai közösségük 50 ezer önkéntessel, Tisza-sziget-taggal (és kábé 29 párttaggal - a szerk.). Továbbá megvan a működő és emberséges Magyarország programja, illetve a jelöltjeik is.

Bejelentette egyben, hogy a jövő héten "kétnapos elvonulást" tartanak a Tisza Párt leendő országgyűlési képviselőivel Balatonfüreden (konkrétan Forsthoffer Ágnes Tisza-alelnök szállodájában). Mint mondta: a tanácskozás egy részét közvetítik, vázolják majd, hogy mik a legfontosabb első lépései a leendő "Tisza-kormánynak".

Ezt követően ismertette az állítólagos Tisza-program néhány pontját, köztük szerepelt például a jelentős személyijövedelemadó-csökkentés, az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5 százalékra csökkentése, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, a vagyonadó bevezetése az egymilliárd forint feletti vagyonokra. Ezek a pontok viszont éles ellentétben állnak a Tisza "kohnvergenciaprogramját" kidolgozó, SZDSZ-túlélő szakértők 1300 milliárd forintos megszorítócsomagjával

Dupla családi, 100 ezer forint a "szegény családoknak"

Továbbá jelentős mértékű nyugdíjemelést ígért, illetve hogy megduplázzák a családi pótlékot és az öregségi járadékot. Ezen kívül 700 ezer, "szegénységben élő" családnak 100 ezer forintos beiskolázási támogatást adnak már 2026 augusztusától - tette hozzá.

A program felsorolt elemei közt szerepelt továbbá, hogy évente minimum 500 milliárd forinttal többet költenek majd az állami egészségügyre, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, valamint létrehozzák a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalt. Bevezetik továbbá terveik szerint a teljes vagyonelkobzást akkor, ha akár csak egy forint közpénz is érintett egy bűncselekményben - mondta.



Kisebbségből többség... (kép: Szollár Zsófi/Index)

A Tisza-kormány haladéktalanul hazahozza a magyar embereknek járó 8 ezer milliárd forintot, "fejenként" 800 ezer forintos uniós forrást.

Eltörölné a vármegyéket

Amikor bemutatták a Bács-Kiskun vármegye jelöltjeit, Magyar Péter kijavította a műsorvezetőt, hogy nem vármegye, hanem megye, a közönség éljenzése közepette. Amikor a műsorvezető megkérdezte, hogy ez akkor hivatalos, Magyar bólintott. Ezután már nem vármegyéztek, hanem megyéztek - írja tudósításában a 24.

Legalább öt cigány képviselője lesz a Tiszának

A cigány szavazógépeknek is tett gesztust Magyar Péter, amikor elmondta, hogy az országos lista tíz százalékát "roma közösségből" választják ki. Így legalább öt tiszás "roma" képviselő lesz jövőre a parlamentben a pártelnök szerint.

(MTI - Telex- 24 nyomán)