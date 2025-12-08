Anyaország :: 2025. december 8. 07:00 ::

Huszonkét határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Huszonkét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken tíz, szombaton egy, vasárnap tíz jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 28 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - november 24-től 30-ig - a feltartóztatottak száma 76 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.