Kistarcsán történt az első újévi születés

Nulla óra nulla perckor született Magyarországon az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.

Azt írták: a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, és természetes úton született.

A 34 éves édesanya és a baba is egészséges - áll a közleményben.

A Jahn Ferenc kórházé a fővárosi elsőség

Éjfél után négy perccel született az újév első fővárosi babája, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született.

A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra az édesanyja második gyermekeként.