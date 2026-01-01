Nulla óra nulla perckor született Magyarországon az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.
Azt írták: a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, és természetes úton született.
A 34 éves édesanya és a baba is egészséges - áll a közleményben.
A Jahn Ferenc kórházé a fővárosi elsőség
Éjfél után négy perccel született az újév első fővárosi babája, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született.
A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra az édesanyja második gyermekeként.