Anyaország :: 2026. január 5. 07:42 ::

Öt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Öt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton öt jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az elmúlt héten az ország területén 18 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten - december 22-től 28-ig - a feltartóztatottak száma 49 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében kilenc határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.