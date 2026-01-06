Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 6. 14:37 ::

Bronz és disznó - ez kellett az erőforrásnak

Még karácsonykor érkezett bejelentés a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságra, miszerint valaki az egyik iskola faláról levert egy márványtáblát, és ellopta a rajta lévő, bronzból készült domborművet. A nyomozók átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, valamint több tanút is kihallgattak, így hamar kiderítették, hogy a tolvaj egy 26 éves helybéli férfi lehetett, akit gyanúsítottként hallgattak ki.

A rendőrség által csak fiatalnak becézett bűnöző nem tagadta a történteket; elmondta, hogy a fémet értékesítette.

Az is kiderült, hogy nem ez volt az első ilyen jellegű lopása: néhány hónappal korábban egy másik oktatási intézmény faláról már eltulajdonított egy – szintén bronz – táblát, és azt is eladta.

A rendőrök a nyomozás során megtalálták az egyik domborművet, de az már használhatatlan állapotban volt.

A tolvajnak egy harmadik bűncselekmény is lehet a rovásán: szilveszter napjára virradóra ő és egy társa beosontak egy ismerősük portájára, és az ólból eltulajdonítottak egy körülbelül 200 kilogrammos sertést. Az állatot még helyben leölték, majd egy Suzuki csomagtartójában hazaszállították, és feldolgozták.

A lopásokkal gyanúsítható férfi jelenleg szabadlábon védekezhet, de a rendőrök vizsgálják, hogy további, hasonló jellegű bűncselekményeket elkövethetett-e.