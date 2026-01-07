Anyaország, Publicisztika :: 2026. január 7. 10:27 ::

A kaszinóminiszter és a hősök emlékének megcsúfolása

Meglehetősen kínos önellentmondásba keveredett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, akit joggal becézhetünk kaszinóminiszternek a – finoman fogalmazva – nem túl tisztességes kaszinós ügyei miatt, de ezúttal nem erről lesz szó.

Történt ugyanis, hogy a békéért mindig (na jó, Izrael és Amerika kivétel...) kiálló kormány honvédelmi minisztere ellátogatott az egyik ismeretlen magyar katona emlékhelyéhez a Budai-hegységbe. Ez az emlékhely egyértelműen az 1945-ös budavári kitörés hőseinek állít emléket, akik életük árán is védelmezték a keresztény Magyarországot és Európát a rátörő barbár, Isten- és nemzetellenes szovjet bolsevizmustól.

– Reggeli sétám közben egy újabb, ismeretlen magyar katona sírhelyét fedeztem fel. Túl sok az ismeretlen magyar hős, ne legyen több! Nem szabad Európa urainak semmilyen okból háborúba sodorni minket. Amíg erős nemzeti kormányunk van, nem is fognak – fogalmaz a közösségi oldalán.

Csakhogy Incze Béla, a Légió Hungária vezetőségi tagja volt olyan szemfüles, hogy szembesítette a minisztert azzal a ténnyel, hogy akik előtt itt most képmutató módon tiszteleg, pont azok emlékére a Fidesz ellehetetlenítő jogszabályai és gyakorlata miatt egész egyszerűen nem szabad közterületen emlékezni.

Tehát még egyszer: a regnáló magyar kormány nem nézi jó szemmel, hogy emlékezzünk a kitörés hőseire. Hogy miért? Azért, mert évekkel ezelőtt a Mazsihisz felszólította Orbán Viktort, hogy tiltsa be a Becsület Napját. Aki természetesen készséggel meg is tette

S, hogy mi volt a reakció? Egyszerűen kitoltották Incze Bélát Szalay oldaláról:

Ehhez az egészhez nem is igazán kell már semmit hozzáfűzni, mert magáért beszél.

Lantos János – Kuruc.info