Kiengedték az egyik magyar fogvatartottat Venezuelában

A venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egyet kiengedtek a helyi hatóságok, a többiek szabadon bocsátásán a kormány tovább dolgozik - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy a venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egy személyt a hatóságok kedden szabadon bocsátottak.

"A másik két honfitársunk szabadulása érdekében tovább dolgozunk" - húzta alá.

(MTI)