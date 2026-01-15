Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke Izraelben tárgyalt Jiszrael Katz védelmi miniszterrel, látogatásának egyik legfontosabb témája a magyar-izraeli fegyveripari együttműködés volt. Kamikaze- és felderítő drónok esetleges magyarországi fegyverközpontból történő szállításáról is szó volt a 4iG Csoport vezetőjének izraeli tárgyalásain, írja a Neokohn.
Zoom
„Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, valamint Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete izraeli látogatása során több magas szintű egyeztetést folytatott a magyar-izraeli kapcsolatok további erősítése érdekében” – olvasható a cégcsoport hivatalos közleményében.
A magyar küldöttség – amelyben ott volt Nagy Márton gazdasági miniszter is – a közlemény szerint egyeztetést folytatott Nir Barkat gazdasági miniszterrel, a tárgyalások középpontjában a magyar-izraeli gazdasági együttműködés, az export-import lehetőségek bővítése, valamint az innovatív startup vállalatok közötti partnerségek álltak, különös tekintettel a gyógyszeriparra, a kettős felhasználású technológiákra és az élelmiszeriparra.
Az izraeli megbeszélések kulcsfontosságú témája azonban a két ország további védelmi és űripari együttműködése volt.
– A látogatás egyik kiemelt eseménye volt a találkozó Jiszrael Katz védelmi miniszterrel, amelyen a magyar-izraeli védelmi ipari együttműködés került fókuszba – idézi a Portfólió a cég közleményét, amely szerint a megbeszélések során külön hangsúlyt kaptak a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) jelenlegi és jövőbeni együttműködései az izraeli űr- és védelmi ipar szereplőivel.
A védelmi minisztériumi egyeztetést követően a delegáció meglátogatta az Aeronautics Group fegyvergyártóüzemét is. A 4iG SDT-vel korábban aláírt együttműködési megállapodás nyomán a felek áttekintették a vállalat technológiai és gyártási képességeit. A közleményben az áll:
A tervek szerint ezek a kapacitások a közeljövőben egy magyarországi központból szolgálják majd ki az európai piacokat, kamikaze- és felderítő drónok szállításával.
A 4iG Csoport még decemberben lépett stratégiai partnerségre a taktikai pilóta nélküli repülőrendszerek vezető izraeli gyártójával, az Aeronautics vállalattal, az együttműködés kiterjed a kóborló, „kamikaze” vagy robbanófejes drónokra is.
„A partnerség keretében a vállalatok közösen vizsgálják a modern pilóta nélküli repülőrendszerek (UAS), köztük a loitering munition (LM) típusú megoldások és kapcsolódó technológiák bevezetésének lehetőségeit az európai piacra, valamint a potenciális magyarországi gyártás feltételeit” – írta akkor a cég.
A Világgazdaság úgy tudja, hogy a tárgyalások alapján egy magyarországi fegyverközpont létrehozása körvonalazódik, amely izraeli technológiára építve szolgálná ki az európai piacokat. A projekt gyártási, logisztikai és technológiai funkciókat is magában foglalna. A magyarországi fegyverközpont létrejötte egyszerre jelent iparfejlesztési és stratégiai előrelépést.
A magyar delegáció Shlomo Karhi kommunikációs miniszterrel is tárgyalt a távközlés és az űrkommunikáció területén történő együttműködésről, „ezek az egyeztetések is azt a célt szolgálják, hogy a tervezett fegyverközpont gazdasági és technológiai környezete hosszú távon fenntartható legyen”.
Jászai Gellért hangsúlyozta: Izrael Magyarország stratégiai partnere, és az együttműködés elmélyítése az innovációra, a biztonságra és a hosszú távú gazdasági növekedésre épül – ennek egyik legkézzelfoghatóbb eleme a tervezett izraeli fegyverközpont Magyarországon.