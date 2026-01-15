Anyaország, Háború :: 2026. január 15. 12:50 ::

Erre jó a 4iG: a zsidó terrorállam fegyverközpontot létesít a magyar gyarmaton

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke Izraelben tárgyalt Jiszrael Katz védelmi miniszterrel, látogatásának egyik legfontosabb témája a magyar-izraeli fegyveripari együttműködés volt. Kamikaze- és felderítő drónok esetleges magyarországi fegyverközpontból történő szállításáról is szó volt a 4iG Csoport vezetőjének izraeli tárgyalásain, írja a Neokohn.

„Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, valamint Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete izraeli látogatása során több magas szintű egyeztetést folytatott a magyar-izraeli kapcsolatok további erősítése érdekében” – olvasható a cégcsoport hivatalos közleményében.

A magyar küldöttség – amelyben ott volt Nagy Márton gazdasági miniszter is – a közlemény szerint egyeztetést folytatott Nir Barkat gazdasági miniszterrel, a tárgyalások középpontjában a magyar-izraeli gazdasági együttműködés, az export-import lehetőségek bővítése, valamint az innovatív startup vállalatok közötti partnerségek álltak, különös tekintettel a gyógyszeriparra, a kettős felhasználású technológiákra és az élelmiszeriparra.

Az izraeli megbeszélések kulcsfontosságú témája azonban a két ország további védelmi és űripari együttműködése volt.





It was a pleasure to exchange… Today in Israel, together with Márton Nagy, Minister of National Economy, we worked to further strengthen Hungary–Israel relations across several strategic domains. Our discussions reaffirmed the depth and future-oriented nature of this partnership.It was a pleasure to exchange… pic.twitter.com/Qa8d5srMkz January 12, 2026

– A látogatás egyik kiemelt eseménye volt a találkozó Jiszrael Katz védelmi miniszterrel, amelyen a magyar-izraeli védelmi ipari együttműködés került fókuszba – idézi a Portfólió a cég közleményét, amely szerint a megbeszélések során külön hangsúlyt kaptak a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) jelenlegi és jövőbeni együttműködései az izraeli űr- és védelmi ipar szereplőivel.

A védelmi minisztériumi egyeztetést követően a delegáció meglátogatta az Aeronautics Group fegyvergyártóüzemét is. A 4iG SDT-vel korábban aláírt együttműködési megállapodás nyomán a felek áttekintették a vállalat technológiai és gyártási képességeit. A közleményben az áll:

A tervek szerint ezek a kapacitások a közeljövőben egy magyarországi központból szolgálják majd ki az európai piacokat, kamikaze- és felderítő drónok szállításával.

A 4iG Csoport még decemberben lépett stratégiai partnerségre a taktikai pilóta nélküli repülőrendszerek vezető izraeli gyártójával, az Aeronautics vállalattal, az együttműködés kiterjed a kóborló, „kamikaze” vagy robbanófejes drónokra is.

„A partnerség keretében a vállalatok közösen vizsgálják a modern pilóta nélküli repülőrendszerek (UAS), köztük a loitering munition (LM) típusú megoldások és kapcsolódó technológiák bevezetésének lehetőségeit az európai piacra, valamint a potenciális magyarországi gyártás feltételeit” – írta akkor a cég.

A Világgazdaság úgy tudja, hogy a tárgyalások alapján egy magyarországi fegyverközpont létrehozása körvonalazódik, amely izraeli technológiára építve szolgálná ki az európai piacokat. A projekt gyártási, logisztikai és technológiai funkciókat is magában foglalna. A magyarországi fegyverközpont létrejötte egyszerre jelent iparfejlesztési és stratégiai előrelépést.

A magyar delegáció Shlomo Karhi kommunikációs miniszterrel is tárgyalt a távközlés és az űrkommunikáció területén történő együttműködésről, „ezek az egyeztetések is azt a célt szolgálják, hogy a tervezett fegyverközpont gazdasági és technológiai környezete hosszú távon fenntartható legyen”.

Jászai Gellért hangsúlyozta: Izrael Magyarország stratégiai partnere, és az együttműködés elmélyítése az innovációra, a biztonságra és a hosszú távú gazdasági növekedésre épül – ennek egyik legkézzelfoghatóbb eleme a tervezett izraeli fegyverközpont Magyarországon.