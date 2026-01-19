Anyaország :: 2026. január 19. 09:40 ::

Lázongás Olaszliszkán - nem munkát követelnek, hanem ingyen tűzifát

Rég nem látott kihívás elé állította a kistelepüléseket az extrém hideg és a szegénység. Ahol csak fával lehet fűteni, ott nagy gond van: a fa ugyanis extrém drága lett a gázfűtéshez képest, 300-400 ezer forintba kerül másfél-két hónapnyi adag, normál tél esetén, de a mostani hideg esetén sokkal több pénzbe kerül kifűteni a házakat.

A 24.hu által szemlézett hvg beszámolója szerint a kormány későn ébredt és mostanra tragikus a helyzet sok helyen, Olaszliszkán egyenesen lázongássá fajult a helyzet, mert sok családnál elfogyott a tüzelő. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis hiába jelentette be pár napja, hogy ingyen adnak tűzifát a rászorulóknak, ez nem fog megérkezni a kályhákba a mostani extrém hidegben.

Olaszliszkán a helyi önkormányzat péntek estétől megnyitotta az iskola tornatermét melegedő céljára, és azt is írták, hogy várják az operatív törzs intézkedését, ám egyelőre nem kaptak tűzifát, amit kioszthatnak.

„A kiutat átmenetileg végül egy adomány jelentette a robbanásveszélyes helyzetből: az Olaszliszkai Zsidó Örökségekért Alapítvány szállított fát a faluba a rászorulóknak, ami 2-3 napig kitart” – írja a hvg, amely több polgármestert és helyi képviselőt is megkérdezett, de egyelőre nem tudták, hogy hogyan lehet jelentkezni tűzifáét jelentkezni az operatív törzsnél.

– Ez történik, ha az államigazgatás nem készül fel időben a hideg télre, és a kormány támogatáspolitikája eleve torz, inkább a jómódúaknak kedvez – summázta a lapnak Habitat for Humanity Magyarország energiahatékonysági szakértője, Koritár Zsuzsanna, emlékeztetve arra, hogy az ötezer lakosúnál kisebb települések szociális tűzifa-programjának kerete 2018 óta változatlanul 5 milliárd forint.

Kérdés ugyanakkor, mennyi a valóságtartalma a hvg cikkének, hiszen itt például nagy hálálkodás olvasható mindenki irányába - "Fidesz-KDNP !!!"