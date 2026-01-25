Anyaország :: 2026. január 25. 12:49 ::

Tovább növekedhet Nagy-Románia?

Toroczkai László X-oldalán értkezett arról, hogy a Moldovai Köztársaság elnöke népszavazás útján egyesítené országát Romániával, miközben a magyar kormány nem fűzött hozzá semmit a tervhez.

Önmagában ez is súlyos nemzetbiztonsági kockázat hazánkra és a magyarságra nézve, hiszen a magyarellenesség évtizedek óta rendszerszintű Romániában, de egy ilyen határmódosítás meghozta a román soviniszták étvágyát is, és elárasztották a világhálót olyan térképekkel is, ahol Románia határa már a Tiszáig ér – írja közösségi oldalán a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.

A románoknak tehát lehet határt módosítani, de nekünk még az autonómiát is tiltják? – tette fel a kérdést.

