Toroczkai László X-oldalán értkezett arról, hogy a Moldovai Köztársaság elnöke népszavazás útján egyesítené országát Romániával, miközben a magyar kormány nem fűzött hozzá semmit a tervhez.
Önmagában ez is súlyos nemzetbiztonsági kockázat hazánkra és a magyarságra nézve, hiszen a magyarellenesség évtizedek óta rendszerszintű Romániában, de egy ilyen határmódosítás meghozta a román soviniszták étvágyát is, és elárasztották a világhálót olyan térképekkel is, ahol Románia határa már a Tiszáig ér – írja közösségi oldalán a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.
A románoknak tehát lehet határt módosítani, de nekünk még az autonómiát is tiltják? – tette fel a kérdést.
A teljes bejegyzés alább olvasható:
Tovább növekedhet Nagy-Románia?— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) January 25, 2026
Megdöbbentő, hogy a magyar kormány szó nélkül hagyta a Moldovai Köztársaság elnökének, Maia Sandunak a nyilatkozatát, amelyben elmondta, hogy ő népszavazással egyesítené országát Romániával, amely így 2,5 millió lakossal, és több mint 33 ezer… pic.twitter.com/lK5ExHrRL2