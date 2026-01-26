Anyaország :: 2026. január 26. 12:05 ::

Autófürdetés lett a jégen csúszkálásból Váralján

Egy 34 éves bonyhádi férfi január 24-én délután „csúszkálni” ment a forgalomból kivont, rendszám nélküli személygépkocsijával a Váralja Parkerdőben található tó jegére. A jég beszakadt az autó súlyától, és az eleje a tóba süllyedt.

A sofőrnek sikerült kiszállnia a veszélyes manőver után, majd a partra menni. Egy nő látta ezt, és értesítette a rendőrséget. A férfi elmondta az egyenruhásoknak, hogy Hidasról vezette az autót földesúton Váraljáig, az erdő területén hajtott vele, nem vett részt a közúti forgalomban. A tulajdonos gondoskodik a kocsi kihúzásáról és elszállításáról.

A bonyhádi rendőrök szabálysértési eljárást indítottak a férfi ellen a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt.

A szabad vizek jege veszélyessé vált az esős és enyhébb időben, ezért a jégre lépni vagy azon tartózkodni tilos! - figyelmeztet honlapján a rendőrség.