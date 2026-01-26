Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. január 26. 18:30 ::

Kivégzéssel fenyegette meg Dúró Dórát egy cigány

Az alábbi üzenetet kaptam egy bejegyzésem alatt, egy férfi nyíltan az én és édesanyám meggyilkolásával fenyegetett meg. A poszt arról szólt, hogy két asszony lopni tanított egy nyolcéves kislányt, aki az egyik elkövetőnek dédunokája, a másiknak unokája volt… Ezzel kapcsolatban fogalmaztam meg a Mi Hazánk álláspontját, ez váltotta ki ezeket a vadállatias ösztönöket a kommentelőből. Ez pedig nem vélemény, nem indulat, nem „trollkodás”, hanem bűncselekmény - írja Facebook-bejegyzésében a Mi Hazánk elnökhelyettese.



Fotó: Fb

Hozzátette: "Itt is üzenem neki: engem nem lehet megfélemlíteni, a Mi Hazánk politikusaként mindig ki fogom mondani az igazságot. Négygyermekes édesanyaként és az Országgyűlés alelnökeként azonban kötelességem komolyan venni az én és édesanyám kivégzésével fenyegető üzenetet, mert ez akár valós veszélyt is jelenthet rám és rá nézve. Az ügyben feljelentést teszek, remélve, hogy a hatóságok gyorsan a megölésünkkel fenyegető elkövető nyomára akadnak. A közélet nem szólhat lincselő indulatokról. Aki mások életét fenyegeti, annak számolnia kell a következményekkel."

