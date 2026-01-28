Anyaország :: 2026. január 28. 14:53 ::

Elkészült az országgyűlési választás hirdetménye

Elkészült az április 12-ei országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött a kiszállításuk a választási irodákhoz. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik őket - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel szerdán.



A 2026. április 12-i országgyűlési választásig hátralévő időt mutató óra a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti épületében 2026. január 28-án

A nemzetiszínű motívummal ellátott hirdetmény 48x79 centiméter méretű, és közel 88 ezer darabot gyártottak belőle.

A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, és azt, hogy szavazni reggel 6-tól este 7 óráig lehet. Feltüntették rajta azt is, hogy aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az április 2-án, csütörtökön 16 óráig átjelentkezhet vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

A hirdetmény tartalmazza azt is, hogy mozgóurnát a szavazás napján 12 óráig lehet kérni.



Fotók: MTI/Bruzák Noémi