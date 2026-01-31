Anyaország, Videók :: 2026. január 31. 00:12 ::

Bayerék szerint a 444 és elvtársaik újabb holokausztra készülnek

Szürreális mit tesz az ember elméjével az elvadult zsidórajongás, amelynek élharcosa a Fidesz. Bayer Zsolt az ötös számú párttagsági könyv tulajdonosaként ebben is az élen akart járni, így egy fideszes műsorban már azon síránkozik, hogy szerinte a az ún. holokauszt aktuális emléknapjáról nem emlékeztek meg a Fidesszel ellenséges - de egyébként fajilag a kérdésben nagyon is érintett - médiumok, mint a 444, a 24 vagy a HVG. (A videó felvezetőjében a YouTube-on egyenesen a "holokauszt-emléknap elhallgatásáról" írnak.) A beszélgetőpartnere, Ambrózy Áron ennek megfejtette az okát is:

Hát mert éppen újra azt tervezgetik, most a folyótól a tengerig akarnak népirtást.



Bayer mindig kihasználja az alkalmat, hogy liberális zsidó firkászokat nácizhasson

Ahhoz is kell pofa, hogy miközben a palesztinok népirtása a folyik, a legenyhébb Izraellel szembeni kritikától már valaki a 444-es hitközség tagjait vádolja "újabb holokauszt" tervezésével. Bayert annyira meghatotta, hogy valaki végre az ő nívóját is alul tudja múlni, hogy egy kis nevetés után csak fokozza azzal, hogy szerinte ezzel

végül is visszatértek a gyökerekhez.

Bizony, ilyenek ezek a mi náci médiazsidóink, elhallgatják a holokausztot, majd folytatják önmaguk kiirtását, amit annak idején a bayeri delíriumos képzelgések szerint elkezdtek. Mindezt azért, mert "korábban" őket és általában a magyarokat antiszemitázták. De minden múltbeli sérelem, vicceskedés és nevetgélés mellett ez lázálmot egyre komolyabban gondolják, hiszen a kormánypropaganda is egyre inkább ebbee az irányba mutat. Ennek a patologikus hébermániának a kielemzését inkább hozzáértő pszichiáterekre bíznánk.

Az alábbi videóban 7:09-től látható az ominózus jelenet:

(Kuruc.info)