Anyaország :: 2026. február 11. 13:23 ::

A kórházból üzent Nagytevel polgármestere, elmesélte, hogyan támadtak rá

Korábban beszámoltunk arról, hogy egy férfi betört a nagyteveli polgármesteri hivatalba, majd gázpisztollyal rálőtt Orbán Sándor polgármesterre, akit kórházba vittek. A férfi háromszor lőtt a polgármesterre, két lövedék talált. Az egyik az állkapcsát, a halántéka környékét érte, a másik a mellkasára érkezett, de ott a ruházata megvédte a településvezetőt. A település alpolgármestere szerint a támadó gumilövedékeket használt, de a lövedékekbe bitfejeket helyezett, hogy azok nagyobb sérülést okozzanak.

A rendőrség később kiadott közleménye szerint egy 76 éves, Pápa környéki férfit vettek őrizetbe, akinek a nyomozás jelenlegi adatai szerint korábban voltak kényszerképzetei, valamint többször járt a polgármesternél. Az ügyben emberölés kísérlete miatt folyik nyomozás, írja az Index.

Orbán Sándor a közösségi oldalán arról írt, hogy két műtéttel távolították el a lövedékeket az állából és a füléből. Szerinte a támadónak „semmi oka nem volt arra, hogy ezt tegye”, majd leírta, hogy mi történt:

Egy békés beszélgetés után felállt, hogy távozik, majd előkapta a pisztolyt, és azzal a kilátással, hogy »akkor ennek most vége van«, háromszor rám lőtt. Egy riasztópisztollyal, amelyben a gumilövedékekbe bitfejeket applikált. Ekkor felugrottam, kivittem az előtérbe, földre vittem, és elvettem tőle a fegyvert, mivel Gitta is az irodában tartózkodott, és leszaladtam segítséget kérni, mert nagy volt a vérzés.

Ezt követően az egyik hivatalban dolgozó férfi tartotta fel a támadót, hogy ne tudjon elmenekülni. Kiemelte, az esetnek nincs politikai töltöttsége, a férfinak „komoly mentális problémái vannak”.

Hozzátette, „az állkapcsom tört el két helyen, de szerencsére nem mozdult el”.