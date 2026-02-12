Anyaország :: 2026. február 12. 11:57 ::

Vihar a liberális biliben: azon kapott össze Molnár Áron és Magyar Péter, melyikük aggódik jobban a migránsok miatt

Molnár Áron színész-aktivista és Magyar Péter között vita alakult ki a közösségi médiában, miután a Tisza Párt elnöke Bicskén a gödi Samsung-gyárban dolgozó külföldi vendégmunkások helyzetéről beszélt. Magyar kiemelte, hogy a Fülöp-szigeteki munkásokat pénz és élelem nélkül szállásolták el, emiatt pedig az állatkertből eltűnt kacsákat és aranyhalakat fogyasztották el, mivel éheztek.



Fotó: Mónus Márton / MTI

– Mindig is pártpolitikától független voltam. Aki hülyeségeket beszél, abba bele fogok szállni – kezdte Molnár a bejegyzését.

A színész azt írta, pártpolitikától függetlenül problémásnak tartja, ha bármilyen, éhezéssel kapcsolatos esetet politikai célokra használnak fel, mert szerinte ez

idegenellenes hangulatot erősíthet, és nem a társadalmi szolidaritást és empátiát.

Hozzátette, hogy „részéről mehetnek tovább”, de a hülyeségekről nem fog hallgatni, csak azért, mert kormányváltást szeretne.

– Inkább maradjunk a programoknál szerintem... jobban jár mindenki... – tette hozzá. A csatolt videó végére Donald Trumpot vágta be, azt a részletet, amikor a Kamala Harrisszel folytatott elnökjelölti vitában arról beszélt, hogy az ohiói Springfieldben a haiti bevándorlók megeszik a helyiek háziállatait.

Magyar Péter hozzászólásban reagált, sajnálatát fejezte ki, hogy a színésznek szövegértési problémái vannak, majd elismerte, hogy rosszul mondta, mert nem az állatkertből, hanem az előtte lévő tóból fogták ki őket.

Láttad te már, milyen körülmények között élnek például a Budapesten dolgozó futárok? Vágod, hogy arról beszéltem, hogy miként használják ki ezeket az embereket, és milyen embertelen módon bánnak velük? Ez idegenellenesség? Hagyjuk már…

Messiás úr az ATV-vel is szóváltásba keveredett

Az ATV sajtóosztálya megerősítette, hogy Magyar Péter néhány napja a csatorna eladásáról beszélt adáson kívül. A Tisza Párt elnöke Rónai Egon vendége volt, amikor az Egyenes beszéd című műsor előtt, a folyosón, látva az épület felújítását, feleslegesnek nevezte a „még hátralévő 68 napra”, mivel a választások után átveszi a köztévé azt a funkciót, amit eddig az ATV betöltött, a csatornára nem lesz szükség. Magyar Péter szerint az ATV „nagyon olcsón eladó lesz”.

Erről előszőr Hont András beszélt az ÖT című műsorban. Szerinte Magyar Péter megfenyegette az ATV-t: a sajtószabadság a választásokig tart. A Népszava hivatalos állásfoglalást kért Németh S. Szilárdtól, az ATV elnök-vezérigazgatójától. A lap kérdésére a csatorna sajtóosztálya megerősítette a történteket:

Valóban így történt, és tovább folytatódik az ATV épületének felújítása. Az ATV-ben a kiegyensúlyozott tájékoztatás az alapelv, aminek része, hogy minden politikai aktort vendégül látunk, bár kérnénk őket, hogy minden esetben tiszteljék a munkánkat és a munkatársainkat.

Arra, hogy a Tisza Párt győzelme esetén az ATV-re nem lesz szükség; olcsón eladóvá válik, nem kívántak reagálni. A Tisza Párt egyelőre nem reagált arra, hogy mely sajtóorgánumokat tartanának feleslegesnek a választás után.

Magyar Péter a 24.hu cikke alá azt kommentelte: rendkívül szánalmasnak találja, hogy az ATV egy héttel az adás után két vicces mondat miatt telesírja a sajtót.

Azt írta: nem is várt mást Németh Szilárdtól.

(Index - 24 nyomán)