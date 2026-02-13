Anyaország :: 2026. február 13. 17:29 ::

Szabálytalan gázvételezés miatti robbanás okozhatta a tüzet a "munkásszállónak is nevezhető" budakeszi épeületben

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a három halálos áldozatot és huszonhét sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet, az ügyben büntetőeljárás indult - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján.

Beluzsárné Belicza Andrea azt mondta: már az elsődleges vizsgálatok és meghallgatások során kiderült, hogy valószínűleg az egyik szobában történt egy robbanás, és attól keletkeztek a lángok. Azt, hogy pontosan mi és hogyan okozta a tüzet, majd csak a tűzvizsgálat után tudják megmondani - tette hozzá.



Fotók: Máthé Zoltán / MTI

Az elsődleges vizsgálatok rámutattak, hogy az épületben több szabálytalanság mellett valószínűleg a gázvételezés sem volt szabályos.

Az ügyben közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás - közölte a szóvivő.

Beluzsárné Belicza Andrea kérdésekre válaszolva elmondta, az elsődleges adatok szerint az érintett épületben - ami munkásszállónak is nevezhető - negyvenheten tartózkodtak. Az MTI kérdésére jelezte: mindannyian magyar állampolgárok.

A szóvivő elmondta: a tűz következtében huszonheten sérültek meg. Az elsődleges adatok szerint tizenöten szenvedtek könnyű, hárman súlyos sérülést, négyen jelenleg is életveszélyes állapotban vannak kórházban, hárman a tűz következtében életüket vesztették.

Jelenleg közös szemlét végeznek a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a katasztrófavédelem munkatársai. Az épület tulajdonosát, üzemeltetőjét még pénteken meghallgatják.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: péntekre virradóra érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, miszerint Budakeszin, a Zichy Péter utcában egy sorház egy része kigyulladt. Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók: több mint ötven hivatásos, illetve helyi önkéntes tűzoltó érkezett az esethez. A tűzoltók kiérkezésekor körülbelül 200 négyzetméteren égett a kétszintes épület felső része, illetve a tetőtere.

A tűzoltók több vízsugár segítségével oltották el a tüzet, és az oltás során huszonhét embert menekítettek ki az épület égő részéből - közölte.

Csámpai Attila azt mondta: a hő hatására a tetőszerkezet beomlott, ezért csak centiméterről centiméterre haladhatott az átvizsgálás az épület felső részén. Keresőkutyát is igénybe vettek. Ennek során a romok között három elhunyt embert találtak.

Öt PB-gázpalackot is találtak, és ezek közül az egyik a hő miatt fel is robbant. Több ipari gázpalack is volt az épületben, illetve orvosi oxigénpalackokat is kihoztak az égő épületrészből.

Csámpai Attila tájékoztatása szerint a tűz nagyon gyorsan terjedt, hiszen az épület emeletén egy lakkozott, fával borított épületrész volt. Ezért is lehetett ilyen nagy intenzitású az égés - fűzte hozzá.

Frissítés: Négyre emelkedett a halálos áldozatok száma

Négyre emelkedett a budakeszi panziótűz halálos áldozatainak száma, az egyik életveszélyes sérült a kórházban életét vesztette - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán pénteken.

Azt írták: hajnalban egy budakeszi panzióban ismeretlen okból tűz ütött ki, amely hamar lángra gyújtotta az épület tetőszerkezetét. Az elsődleges adatok szerint tizenöten könnyen, hárman súlyosan sérültek meg. Hárman jelenleg is életveszélyes állapotban vannak, négy ember pedig elhunyt.

Közölték: a rendőrség szakértők bevonásával közveszély okozása miatt büntetőeljárás keretében vizsgálja a körülményeket.

Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere a Facebook-oldalán azt írta, hogy a tűz miatt fedél nélkül maradtak számára megnyitotta a polgármesteri hivatal épületét, a befogadottak számára melegedőt, reggelit biztosítottak. Hozzátette: megkezdték a tűzben megsemmisült okmányok azonnali pótlását.

A polgármester, megköszönve az eddigi lakossági felajánlásokat, azt írta: a további adományokat - elsősorban női és férfi ruhákat - a budakeszi Híd családsegítőbe várják.

Korábban írtuk: Kétszintes épület lángolt Budakeszin

Kigyulladt egy kétszintes épület Budakeszin, a Zichy Péter utcában - közölte a katasztrófavédelem péntekre virradó éjszaka az MTI-vel. A lángokat kora reggelre elfojtották. A mentőszolgálat szóvivőjének tájékoztatása szerint kollégái 22 embert láttak el, négyen életveszélyes sérülést szenvedtek. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt közölte az MTI érdeklődésére, hogy az épület romjai között három halottat találtak.

A Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat, több embert és három gázpalackot is kihoztak az épületből.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője péntek reggel azt közölte az MTI-vel, hogy több mint 40 kollégája 18 menőutóval a tömeges baleseti protokoll szerint vonult a helyszínre.

A baleset miatt 22 embert láttak el, közülük négyen életveszélyes, hárman súlyos, tizenöten pedig könnyű sérülést szenvedtek.

A sérülteket nyolc budapesti kórházba vitték - tette hozzá.

Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője péntek délelőtt azt közölte az MTI-vel, hogy az épület leszakadt födémje alatt az átvizsgálás során három - két férfi és egy női - holttestet találtak a kollégái.