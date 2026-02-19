Anyaország, Háború :: 2026. február 19. 07:04 ::

Index: nem az orosz találat, hanem ukrán politikai döntés állította le az olajszállítást

Egy Index birtokába jutott, a magyar kormány számára készített jelentés szerint a Barátság kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását, legfeljebb egy rövidebb technológiai szünetet eredményezhetne. A feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt.

Szijjártó Péter a szerdai kormányülés után jelentette be, hogy a Barátság kőolajvezetéken január 27-én leállt a szállítás, és Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra. Szijjártó szerint ez „puszta politikai döntés”, mivel műszakilag és technikailag semmi akadálya nem lenne az újraindításnak. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy bár az EU-ban tilos az orosz kőolaj importja, a szárazföld által körülzárt Magyarország és Szlovákia mentességet kapott a csővezetékes szállításra.

Van azonban egy másik fontos kitétel is az uniós szabályokban: amennyiben a szárazföldi tranzit ellehetetlenül, Budapest és Pozsony tengeri úton is vásárolhat Oroszországtól. „Ezért a szlovák gazdasági miniszterrel a múlt hét végén jeleztük hivatalosan a horvát kormánynak, hogy élünk ezen európai szabály adta lehetőséggel, s az Adria-olajvezetéken orosz eredetű kőolajat kívánunk szállítani Magyarországra és Szlovákiába” – tudatta a miniszter.

A miniszter szerint az ország jelenleg 96 napra elegendő stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik, így rövid távon nincs ok aggodalomra.

Az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítása leállításra került. És az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítás nem indul újra mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken Magyarország irányába – fogalmazott a miniszter.

Az Index értesülése a kormányülésen a Barátság kőolajvezeték Ukrajna általi tudatos, politikai leállítása miatt meghallgatták a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolóját is. Ezek a jelentések egyetértettek abban, hogy az ukrán vezetés tudatosan készült a Barátság vezetéken keresztül történő szállítás megszüntetésére. A jelentés több ukrán energetikai szakértő nyilatkozatát is tartalmazza, mely szerint a Lviv megyei Brodi város közelében található kőolajvezeték nem közvetlenül rongálódott meg egy orosz támadás után, és az alkalmas a szállítások újraindítására.

A légicsapás egy ukrán tulajdonban lévő tartályt ért, az azt tartalmazó kőolajat Lengyelországba tervezték exportálni. A jelentés egyértelműen azt állítja, hogy a támadás legfeljebb ideiglenes technológiai szünetet eredményezhetne a szállításokban, Ukrajna azonban így próbál nyomást gyakorolni a magyar kormányra az ukrán európai integrációs törekvések akadályozása miatt.

A kormány elé kerülő jelentés kitért arra is, hogy az ukrán vezetés felkészült a leállítás miatt adódó jogi problémákra is. Tisztában vannak azzal is, hogy Magyarország, Szlovákiával egyetemben bírósági eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy újraindítsák a kőolaj szállítását, és az is világos számukra, hogy ebben az esetben Ukrajna komoly pénzbírságra számíthat a nemzetközi szerződések megsértése miatt.

A jelentés megemlíti, hogy Mihajlo Goncsar ukrán energetikai szakértő azt javasolta, indítsák újra Budapest és Pozsony nyomására a Barátság vezetéket, de csak a szállítási egység minimalizálásával. A korlátozás magyarázható lenne nemzetbiztonsági kockázatokkal, további orosz támadásokra és a kőolaj áramlásához szükséges áram kimaradására való hivatkozással – javasolta a kijevi CGS Strategy XXI Globális Kutatóközpont elnöke.

Mindezek alapján a kormány elé kerülő jelentések úgy vélik, az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken keresztül érkező szállítás megszüntetésére, és a brodi állomás körüli helyzet elősegítette ezen törekvéseket. Hozzátették, a közeljövőben a szállítások teljes újraindítására nincs garancia.