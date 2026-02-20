Anyaország :: 2026. február 20. 11:17 ::

Több száz helyszínen gyűjt ajánlásokat a Mi Hazánk

A választási kampány legfontosabb része az ajánlásgyűjtés, mely február 21-én kezdődik, és az első napokban sok minden eldől. A Mi Hazánk szerte az országban több száz helyszínen várja is, hogy felkeressék szimpatizánsaik – tájékoztatott Novák Előd, a párt kampányfőnöke.

A következő napokban ezeken a helyszíneken írhatják alá az ajánlóívet.

A Mi Hazánk Bűnvadászok akciócsoportja soha nem látott népszerűségnek örvend, Toroczkai László YouTube-csatornájának szintén több mint 330 ezer követője van (egyetlen más politikusnak sincs ilyen sok), és országjárásán sem volt a korábbi években ilyen elképesztő mennyiségű és elszántságú érdeklődő, rendszeresen nem férnek be a városok legnagyobb termeibe sem.

Az ajánlásgyűjtéstől függ a Mi Hazánk Virradat Programjának jövője. Ha sikerül sok választókerületben már az első néhány nap alatt összegyűjteni az 500 érvényes ajánlást, az olyan erődemonstráció, mely a pártot alulmérő közvélemény-kutatásokat is megdönti, és azt üzenheti: megkerülhetetlen erővé válhat a Mi Hazánk.