2026. február 23. 10:05

Budapesten is rekorddal startolt a Mi Hazánk ajánlásgyűjtése

Rekorddal startolt a Mi Hazánk ajánlásgyűjtése Budapesten is! Még sosem volt példa arra a nemzeti radikalizmus pártjainak történetében a fővárosban, hogy az első munkanapon leadjuk a szükséges ajánlásokat a választási irodának. Most ezt megcsináltuk Dél-Budán, a 10. választókerületben (Kelenföld, Albertfalva, Budafok-Tétény) lényegében már az első nap összegyűlt, 700-nál is több ajánlásunk van, s hétfő reggel 8-kor leadtuk.

Köszönöm a választók bizalmát és aktivistáink társadalmi munkáját! Egész Budapesten erősödünk, országszerte egyre nagyobb a támogatottságunk; a négy évvel korábbihoz képest mérhetően, sokkal jobban állunk az ajánlásgyűjtésben is. A Fidesz Izraelt, a Tisza Brüsszelt, mi a hazánkat szolgáljuk! - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.