2026. február 23. 14:35

Toroczkai: csoda történt a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén

Csoda történt a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság mai ülésén, a jelenlévő képviselők ugyanis megszavazták a törvényjavaslatom tárgysorozatba vételét, amely arról szól, hogy a vendégmunkások ne kaphassanak magyar állampolgárságot, írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Azért adtam be még január első napjaiban ezt a törvényjavaslatot, mert tavaly év végén Orbán Viktor a Bildnek adott interjúban arról beszélt, hogy a vendégmunkások magyar állampolgárságot kaphatnak.

Persze, volt egy trükk, a mai bizottsági ülésen ugyanis Kósa Lajos, a bizottság elnöke elmondta, hogy már a választások előtt úgysem szavazhat az Országgyűlés a törvényjavaslatomról, magyarul nincs jelentősége a bizottsági szavazásnak, hiszen április 12 után törlődnek a tárgysorozatba vett előterjesztések is. Ez azért nem teljesen igaz, ha a kormánytöbbség akarná, akkor gyorsítottan a parlament elé kerülhetne.

A szavazáskor egyetlen ellenzéki képviselő volt jelen a munkahelyén, Novák Előd, a Mi Hazánk részéről. Egy képviselő nem nyomta meg az igen gombot, Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, aki tartózkodott.

Amennyiben a választásokig valóban nem kerülne az Országgyűlés elé a törvényjavaslatunk, akkor az április 12. utáni új parlamentben azonnal benyújtjuk újra a törvényjavaslatunkat. A vendégmunkások ne kaphassanak magyar állampolgárságot! Magyarország ugyanis a magyaroké!