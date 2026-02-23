Anyaország, Videók :: 2026. február 23. 18:24 ::

Toroczkai: én leszek a parlamentben az egyetlen pártelnök, aki soha nem volt fideszes

Toroczkai László mai parlamenti felszólalása elején kijelentette: "bő három hónap múlva csak hárompárti lesz a parlament, és én leszek itt az egyetlen pártelnök, aki soha nem volt fideszes. A balliberális képviselőkkel szemben én vagyok az egyetlen abban is, hogy a házelnök úr még a parlament épületéből is kitiltott."

A Mi Hazánk elnöke az eredmények közé sorolta a déli határkerítés megépítését, a demográfiában is történt előrelépés, de "amit a kormány az elmúlt években művelt, az katasztrofális. Lassan olyan mutatók lesznek még a népesedés területén is, mint a gyalázatos Gyurcsány–Bajnai-időkben".

Toroczkai László úgy látja, "a kormány a Covid-időkben tökéletesen kiszolgálta a globalista agendát, mind egészségügyi, mind gazdaságpolitikai, mind politikai szempontból". A politikus azt is kritizálta, hogy a kormány az akkumulátorgyártásra építi a jövőt, ahelyett, hogy a magyar adottságokra, a magyar vidékre, a magyar innovációra, a magyar technológiai újításokra, a magyar élelmiszeriparra építene.

"A NER-oligarchák mohósága, luxusimádata elviselhetetlenné vált. Nemcsak a korrupció lett elviselhetetlen, hanem a sarcoló szervezetek is, amelyek kormányzatokon átívelve itt vannak, mint a végrehajtó maffia" – fogalmazott Toroczkai László.



Szóvá tette azt is, hogy a kormány nem lépett fel határozottan a Benes-dekrétumokkal kapcsolatban Felvidéken történtek ügyében.

Toroczkai szerint az is komoly probléma, hogy az elmúlt években újra nőni kezdett a bűnözés Magyarországon. Szerinte ezt bizonyítja, hogy milliók nézik a Bűnvadászok csatornáját, amelyen azt mutatják be, hogy saját eszközeikkel igyekeznek felszámolni a bűnözést.

