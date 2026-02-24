Az Európai Bizottság április 15-én, három nappal a magyar országgyűlési választást követően nyújtana be javaslatot az orosz olajimport végleges betiltásáról. A tervet uniós tisztviselők mutatták be a Reuters hírügynökségnek.
A diplomaták hozzátették, az időzítés nem véletlen, mert azt szeretnék, hogy ne váljon a magyarországi választási kampány fő elemévé az orosz olaj importjára vonatkozó tilalom. A lap megemlíti, hogy Magyarország és Szlovákia a kőolajat Oroszországból hozza be, ezért elleneznek mindenféle tiltást.
Magyarország és Szlovákia irányába január 27. óta szünetel a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül, mert csapás ért egy állomást. A magyar kormány ezt politikai döntésnek tartja, mert műszakilag semmi nem akadályozná az újraindítást. A vezeték állítólag február 25-én működhet újra.
(Reuters - Index nyomán)