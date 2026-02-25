Anyaország :: 2026. február 25. 22:09 ::

Közben sikerült felvenni 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot is

Az Államadósság Kezelő Központ tavaly júniusban bocsátott ki 5, 10 és 30 éves futamidejű dollárkötvényeket, összesen 4 milliárd dollár értékben. A Portfólió a Bloomberg értesüléseire hivatkozva arról számolt be, hogy most a 10 éves, 2035 szeptemberében lejáró papírból adtak el további 1,2 milliárd dollárnyit, zárt körű rábocsátás keretében.

A kibocsátásról az adósságkezelő hivatalosan nem adott ki közleményt. Ennek hátterében speciális amerikai jogszabályi előírások állhatnak, ugyanis ilyen esetben a kibocsátó egy meghatározott ideig – jellemzően néhány napig – nem jelentheti be hivatalosan a tranzakciót, amíg a pénzügyi teljesítés nem történik meg. Így a hivatalos bejelentés a következő napokban várható.

Az ilyen zárt körű kibocsátások lényege, hogy az eredeti tranzakció során vásárlók növelhetik meglévő állományukat: az ÁKK zárt körben ajánlja fel nekik a papírokat. A 2035-ben lejáró kötvény eredeti kamatozása 6 százalék volt, a rábocsátás valószínűleg ennél alacsonyabb hozam mellett történt.

A tranzakció illeszkedik az ÁKK tavaly decemberben bemutatott 2026-os finanszírozási tervébe, amelyben 2541 milliárd forintos – mintegy 6,5 milliárd eurós – devizakibocsátással számoltak. Ebből 2 milliárd euró az uniós közös SAFE-hitelből érkezhet. Januárban Magyarország már 3 milliárd eurónyi kötvényt dobott a piacra, a mostani tranzakcióval együtt tehát a finanszírozási terv nagy része teljesült. Ha a tervek megvalósulnak, az év hátralévő részében legfeljebb kisebb, összesen félmilliárd eurónyi devizaértékesítésre lehet számítani, írja az Index.