Így áll jelenleg az aláírásgyűjtés, nem véletlenül próbálkozik egyre elkeseredettebben a kamupárttá silányult Jobbik:
Feladó: Miklós, Szanyó <szanyo.miklos@jobbik.hu>
Date: 2026. febr. 9., H, 18:43
Subject: Ajánlásgyűjtés (és munkalehetőség)
To:
Kedves barátunk!
Február 21-én indul a kéthetes ajánlásgyűjtési időszak.
Várjuk azon választópolgárok jelentkezését, akik ajánlásukkal támogatnák a Jobbik jelöltjét a választási indulásban!
Fontos feladat ez a szavazólapra kerülés érdekében, melyet minden párt minden jelöltje kénytelen végigvinni, egy választópolgár pedig akár minden párt helyi jelöltjét ajánlhatja.
A jelöltenként 500 érvényes ajánlás összegyűjtéséhez az alábbi teendők valamelyikében kérjük az Ön segítségét:
-Írja alá személyesen hivatalos ajánlásgyűjtő ívünket, melyet akár házhoz is viszünk;
-Írassa alá az Önnél hagyott ívet családtagjaival, ismerőseivel;
-Vegyen részt kampánycsapatunk hivatásos tagjaként a gyűjtésben, ahol utcai kitelepülésen vagy kopogtatással gyűjtünk.
Utóbbi két esetben fáradozását nettó 1000 Ft/darab munkadíjjal ismerjük el, melyet a megbízási papírok aláírása és az ajánlások számolása után fizetünk utalással.
Bármiben is segítene nekünk, kérjük jelentkezzen az elérhetőségek valamelyikén és megbeszéljük a részleteket.
Telefon: +3670/ 699-2214
szanyo.miklos@jobbik.hu
Köszönettel:
Szanyó Miklós
képviselőjelölt
képviselőjelölt