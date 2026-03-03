Anyaország :: 2026. március 3. 08:55 ::

Ennél gatyább már nem lehet: 1000 forintot fizet a Jobbik ajánlásonként, családtagokért is

Így áll jelenleg az aláírásgyűjtés, nem véletlenül próbálkozik egyre elkeseredettebben a kamupárttá silányult Jobbik:

Feladó: Miklós, Szanyó <szanyo.miklos@jobbik.hu>

Date: 2026. febr. 9., H, 18:43

Subject: Ajánlásgyűjtés (és munkalehetőség)

To:

Kedves barátunk!

Február 21-én indul a kéthetes ajánlásgyűjtési időszak.

Várjuk azon választópolgárok jelentkezését, akik ajánlásukkal támogatnák a Jobbik jelöltjét a választási indulásban!

Fontos feladat ez a szavazólapra kerülés érdekében, melyet minden párt minden jelöltje kénytelen végigvinni, egy választópolgár pedig akár minden párt helyi jelöltjét ajánlhatja.

A jelöltenként 500 érvényes ajánlás összegyűjtéséhez az alábbi teendők valamelyikében kérjük az Ön segítségét:

-Írja alá személyesen hivatalos ajánlásgyűjtő ívünket, melyet akár házhoz is viszünk;

-Írassa alá az Önnél hagyott ívet családtagjaival, ismerőseivel;

-Vegyen részt kampánycsapatunk hivatásos tagjaként a gyűjtésben, ahol utcai kitelepülésen vagy kopogtatással gyűjtünk.

Utóbbi két esetben fáradozását nettó 1000 Ft/darab munkadíjjal ismerjük el, melyet a megbízási papírok aláírása és az ajánlások számolása után fizetünk utalással.

Bármiben is segítene nekünk, kérjük jelentkezzen az elérhetőségek valamelyikén és megbeszéljük a részleteket.

Telefon: +3670/ 699-2214

szanyo.miklos@jobbik.hu

Köszönettel:

Szanyó Miklós

képviselőjelölt