Anyaország, Háború :: 2026. március 5. 18:21 ::

Putyin: továbbra is kaphatnak olajat és gázt a magyarok és a szlovákok - de csak ha jól viselkednek

Magyarország továbbra is megkapja Oroszországtól a kőolaj- és földgázszállításokat, és azokat a korábbi árakon biztosítják a jövőben is – erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A magyar tárcavezető jelezte: az orosz fél garantálta az ellátást, bár a globális energiapiacon feszült a helyzet.

Szijjártó Péter elmondta: a Kremlben „garantálták, hogy Oroszország mindezt ugyanazon árakon fogja szállítani nekünk, annak ellenére, hogy mi történik az iráni háború miatt. Ezzel nemcsak Magyarország energiaellátásának biztonságát lehet biztosítani, hanem a közüzemi díjak alacsony szintjét is.”

Az orosz elnök szerdán a Kommerszant beszámolója szerint közölte, hogy utasította a kormányt az európai gázpiacról való kivonulás lehetőségének és az alternatív exportpiacokra történő átállásnak a vizsgálatára. Vlagyimir Putyin jelezte, hogy Oroszország továbbra is szállítana földgázt „megbízható partnereinek”, így Magyarországnak és Szlovákiának, ha ezek az országok „továbbra is ugyanazt a politikát folytatják, mint ma”.

(Index nyomán)