Schadl 16,5 millióért vásárolta ki luxuskaróráját a bűnügyi zár alól

Miközben folyamatban van a Fővárosi Törvényszéken az elmúlt évek legsúlyosabb korrupciós büntetőpere Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és Schadl György volt végrehajtó elnök ellen, mindkét fővádlott kivásárolt egy-egy értékes vagyontárgyat a bűnügyi zár alól.

A végrehajtók volt elnöke még tavaly kezdeményezte, hogy megválthassa a lefoglalás alatt álló értékeinek egy részét, ezért indítványozta, hogy szakértő állapítsa meg azok értékét. A vagyontárgyak közt voltak azok az autók is, amelyekről Schadl a bíróság előtt azt állította, nem tudja, hol vannak, ám a 24.hu azonosította a járműveket és azok mozgását. Később a szóban forgó kocsik közül le is fotóztak egy Mercedest, ami Schadl Balaton-parti nyaralójának udvarán állt, ahol a korrupciós ügy elsőrendű vádlottja a házi őrizetét tölthette.

Bár a volt végrehajtó elnök korábban úgy számolt, hogy körülbelül 30 millió forintot kell fizetnie a bíróságnak az autói, a kisrepülőgépe, és a kishajója, valamint az egyéb értéktárgyai megváltásáért, kiderült, több mint százmilliós értékbecslés készült a vagyonról.

Végül azonban, amint a 24.hu megtudta: mindössze egy Rolex Yacht-Master II típusú svájci luxuskarórát váltott ki a vagyonzár alól.