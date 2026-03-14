Csak a szokásos a "béke szigetén": kést rántott a taxisra az erőforrás

Komoly incidens történt csütörtök este Budapest belvárosában, a Rákóczi úton. Egy taxis beszámolója szerint késes támadásba torkollott egy droszt körüli vita – írja a polkorrekt.com

Az eset nagyjából 20:30 körül történt a Rákóczi út 27. számnál található taxis drosztnál. A taxis elmondása szerint egy rendelést kapott a helyszínre, ezért beállt a droszt végébe – olvashatjuk.

Alig húsz másodperccel később azonban odalépett hozzá egy helyi férfi, aki agresszíven követelni kezdte, hogy hagyja el a helyet, mert az „az ő drosztja”.

Az erőforrás eközben ütni kezdte az autó ablakát, így a helyzet gyorsan elfajult.

Amikor a támadó ismét az autóhoz lépett, a taxis kinyitotta az ajtót, kiszállt az autóból és arrébb lökte a támadót a járműtől. A következő pillanatban azonban a férfi egy körülbelül 10 centiméteres konyhakést rántott elő a zsebéből. A dulakodás során a taxisnak sikerült ismét ellöknie a támadót, aki elesett, és a kés kiesett a kezéből.

A taxis beszámolója szerint éppen ekkor állt meg a közelben egy TEK-es jármű, amelynek munkatársai észrevették a dulakodást és azonnal intézkedtek. A férfit elfogták és elvitték.

A támadót felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanújával hallgatták ki, ám a taxis állítása szerint éjfélre már szabadon is engedték. A férfi a droszt közelében lakik.

A sofőr arra figyelmeztette kollégáit, hogy aki a Rákóczi út 27. környékén dolgozik, legyen különösen óvatos. Beszámolója szerint a támadó papucsban volt, zavart állapotúnak tűnt, és viselkedése alapján nem feltétlenül volt teljesen beszámítható.