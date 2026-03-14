Anyaország :: 2026. március 14. 17:27 ::

NVI-adatok: Gődényék, a Jobbik és a DK csalt a legtöbbet az ajánlásoknál

Már közel ötven hamis ajánlásról tudnak, de a valós szám ennél jóval több lehet. A legtöbbször a Gődény György-féle párt érintett, de a Jobbik és a DK is a dobogón végzett a kétes rangsorban – írja a Népszava.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) március 12-én közzétett összesítése szerint közel ötven olyan ügyet azonosítottak, amikor egyéni képviselőjelöltek által benyújtott ajánlások között hamis adat szerepelt. A visszaélésekre maguk a választók hívták fel a figyelmet, akik jelezték, hogy adataikat jogosulatlanul használták fel. Az NVI-hez beérkezett mintegy ötven bejelentés bizonyosan csak a felszín, hiszen az ügyfélkapus ajánlásellenőrző rendszert (hogy a választópolgár hivatalosan kit ajánlott) csak kevesen nézik meg. Pedig visszaélést tapasztalva az alapján érdemes feljelentést is tenni a panasz.orfk@orfk.police.hu címen egy sima emailben, „konyhanyelven”.

A legtöbb csalás most ismét a Gődény György testépítő-gyógyszerészhez köthető Normális Élet Pártjához (NÉP) kapcsolódik. A párt 2022-ben alakult, és az akkori választáson listán 0,7 százalékot szerzett. A feltárt visszaélés-gyanús esetek közül 26 eset a NÉP jelöltjeihez köthető. Ez az összes már feltárt ügy több mint felét jelenti.



A kép illusztráció (forrás: Népszava)

A második legtöbb hamis ajánlás a Jobbik jelöltjeihez köthető: az NVI-hez már 8 ilyen jelzés érkezett. Bár Szanyó Miklós jelöltjük 1000 forintot ígért körlevelében ajánlásonként (családtagokért is), most neve két alkalommal szerepel a visszaéléseket kimutató NVI-listán. A választáson egyéni jelöltként még induló Adorján Béla Jobbik-elnök szintén szerepel a csalók NVI-listáján, ahogy a jelenlegi parlamenti képviselő Brenner Koloman is. Z. Kárpát Dániel neve bár itt nem látható, de a Fővárosi Választási Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel a Btk. 350. §-a szerinti, választás rendje elleni bűncselekmény alapos gyanúja miatt feljelentést tett a jelenleg még képviselőnek egy ugyanilyen hamis ajánlása miatt.

A harmadik legtöbb jelzés a Demokratikus Koalícióhoz (DK) kapcsolódik, összesen 5 hamis ajánlásról érkezett bejelentés. Ez azonban egyik jelölt indulását sem akadályozta meg, mindannyian rajthoz állhatnak április 12-én. Közéjük tartozik Keller László is, aki a Pest megye 2-es, Budaörs központú körzetben indul. A Medgyessy-kormány korábbi „elszámoltatási biztosa” 15 év kihagyás után térne vissza a politikába, a jelek szerint választási csalással.