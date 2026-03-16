Visszalépett a Jobbik jelöltje Budafokon

– Az országgyűlési képviselőválasztáshoz szükséges ajánlásokat az előírt számot meghaladva adtam le, azonban a választói visszajelzéseket mérlegelve visszalépek az országgyűlési képviselőjelöltségtől, ezért a mai napon lemondtam a jelölésemről – jelentette be közösségi oldalán Staudt Máté, aki a Jobbik képviselőjelöltje volt Budapest 10-es számú, budafoki választókerületében.

Bejegyzésében azt írta, „arra biztatom a választókerület ellenzéki szavazóit, hogy a választáson azt a jelöltet támogassák, akit a legalkalmasabbnak tartanak a változás érdekében.”

Ebben a választókerületben így végül öten indulhatnak:

a tiszás Kulcsár Krisztián,

a fideszes Kocsondi Márk,

a Mi Hazánktól Novák Előd,

a DK-s Molnár Gyula,

és az MKKP-s Neulinger Ágnes.

Staudt Máté a kezdetektől fogja tagja a Jobbiknak, 2010 óta önkormányzati képviselő Budafok-Tétényben.

