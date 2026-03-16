– Az országgyűlési képviselőválasztáshoz szükséges ajánlásokat az előírt számot meghaladva adtam le, azonban a választói visszajelzéseket mérlegelve visszalépek az országgyűlési képviselőjelöltségtől, ezért a mai napon lemondtam a jelölésemről – jelentette be közösségi oldalán Staudt Máté, aki a Jobbik képviselőjelöltje volt Budapest 10-es számú, budafoki választókerületében.
Bejegyzésében azt írta, „arra biztatom a választókerület ellenzéki szavazóit, hogy a választáson azt a jelöltet támogassák, akit a legalkalmasabbnak tartanak a változás érdekében.”
Ebben a választókerületben így végül öten indulhatnak:
- a tiszás Kulcsár Krisztián,
- a fideszes Kocsondi Márk,
- a Mi Hazánktól Novák Előd,
- a DK-s Molnár Gyula,
- és az MKKP-s Neulinger Ágnes.
Staudt Máté a kezdetektől fogja tagja a Jobbiknak, 2010 óta önkormányzati képviselő Budafok-Tétényben.
(24)