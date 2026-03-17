2026. március 17. 07:22

Vascsővel, késsel és baseball-ütővel támadtak a cigányok a jótékonysági koncert után

Négy embert azonosítottak, és gyanúsítottként hallgattak ki annak a bandának a tagjai közül, akik bő egy héttel ezelőtt vascsővel és késsel támadtak több buliból kijövő személyre Jászberényben, G.w.M. jótékonysági koncertje után – tudta meg a 24.hu. Az eseményt Pócs János fideszes országgyűlési képviselő szervezte beteg gyermekek megsegítésére.

A lap információi szerint eddig két áldozatot hallgattak ki a négyből, és ők arról számoltak be a meghallgatásuk során, hogy nem öten, hanem jóval többen, körülbelül kilencen voltak a támadók, és valamilyen nőügy állhat a brutális támadás mögött.

Egy ötfős banda kocsikkal megállt a koncert helyszínének kijáratánál, majd kiugrottak a járműből, és vascsővel, késsel, valamint baseball-ütővel felszerelkezve rátámadtak több, a koncertről távozó személyre. Pócs János elmondása szerint nem koncert közvetlen közelében volt a "balhé", és a közösségi médiában terjedő hírekkel ellentétben nem igaz, hogy a biztonsági emberek nem segítettek volna az áldozatoknak. Szerinte mindennapos, hogy egyesek túllövik vagy túlisszák magukat, majd "balhéznak" egymással.

(Index nyomán)