Felmondott a rendőr, aki nem akart a KDNP reklámarca lenni

Elhagytam a Magyar Rendőrség kötelékét – közölte Laponyi Zsolt a Facebook-oldalán. Ő volt az az őrmester, aki ellen azért indult fegyelmi eljárás, mert nem akarta, hogy a fotóját felhasználják a KDNP marketingkampányában.

Laponyi évekkel ezelőtt készült fotóját Rétvári Bence belügyi államtitkár a kdnp.hu felirattal ellátva tette ki a politikusi oldalára április végén. Az őrmester a Facebookon hosszasan kifejtette, hogy ezzel mi a problémája, és arra is kitért, hogy azt megérti, hogy amíg egyenruhában, hivatásának élve szerepel, közszereplőnek minősül, illetve tudja azt is, hogy a rendőrség által jóváhagyott tartalmak felhasználása megengedett, de ahhoz nem kíván hozzájárulni, hogy a KDNP-t népszerűsítsék az arcával.

A hivatalos indoklás szerint azért indult a fegyelmi eljárás, mert a rendőr nem a felettesének jelezte kérelem formájában a panaszát, hanem a szolgálati út betartása nélkül, a saját felületén írt az államtitkárnak. Az eljárás megállapította, hogy „Facebook-posztjaival veszélyeztette a testület fegyelmét”, így eltiltották szakmai és nyilvános szereplésektől, valamint tervezett előadásait sem tarthatta meg.

Az exőrmester feltöltött videójában most azt mondta: világossá vált számára, hogy a rendszerben uralkodó lojalitás sokszor fontosabb, mint az igazság. „A büntetésemként meghatározott Gyorskocsi utcai fogdába zárásom oly mértékben ellehetetlenítette az egyenruhában történő közterületi feladatellátásomat, hogy 2026. március 9-én 23 óra 12 perckor ügyvédeim és egyben barátaim segítségével beadtam az azonnali hatályú lemondásomat” – mondta.

Életem egyik, ha nem a legnehezebb döntését hoztam meg egy hete. De hiszem, hogy minden nehéz pillanat és időszak, egy szebb jövőkép kialakulását alapozza meg! – írta mostani bejegyzésében Laponyi Zsolt, majd azzal zárta: „Köszönök minden igaz pillanatot!”

Rétvári nem volt hajlandó bocsánatot kérni

Novák Előd az ügyben az Országgyűlésben kérte számon Rétvári Bencét, aki nem volt hajlandó bocsánatot kérni, még hibáját beismerni sem, csak tovább vagdalkozott, illetve próbált terelni. Rétvári a Kuruc.info hírportálnak az olyan eljárásait sérelmezte, hogy pl. a 2006-os rendőrterror felelőseinek, köztük Gergényi Péternek a mobilszámát tették közzé:

