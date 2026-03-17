Anyaország, Videók :: 2026. március 17. 08:41 ::

Pócs János feszengve asszisztálta végig, ahogy Orbánt parodizálják, majd Facebookon reagált

Nyilvánosan is reagált Pócs János arra, hogy a jászberényi polgármester mellette állva parodizálta ki Orbán Viktort a kolbásztöltő fesztiválon.

Budai Lóránt, a város jobbikos polgármestere a köszöntőbeszédében húzott egy váratlant, és eljátszott egy telefonbeszélgetést, méghozzá azt, amikor a miniszterelnök az állítólagos ukrán fenyegetés miatt végigtelefonálta a lányait. „Bocsánat, a kislányom az, fel kell venni. Szia, kincsem, köszi, hogy visszahívtál, csak azért kerestelek volna, mert, tudod, lehet, hogy látni fogod a hírekben, a kolbásztöltő fesztiválon vagyok. Igen, idén töltünk is, igen pálinkát is kell innom. Hogy miért? Mert megfenyegettek. De ígérem, állom a sarat, ne aggódj értem, ha figyelni fogod a híreket, akkor tudni fogsz mindent.”

A háttérben meghúzódó Pócs János fideszes képviselő eleinte érdeklődő várakozással figyelte, mi fog kisülni a telefonos intermezzóból, aztán, amikor felfogta, hogy Orbán Viktort parodizálja a mellette álló Budai, láthatóan egyre kényelmetlenebbül érezte magát.

Pócs másnapi Facebook-bejegyzése alapján talán mégsem volt a legjobb ötlet a polgármester részéről a lánya belekeverése:

Kedves Polgármester Úr! A pálinka kérdésében felesleges a színjáték. Minden évben vittem a résztvevő csapatoknak, a szervezők tudtával és jóváhagyásával. Eddig sem Öntől kértem engedélyt és ezután sem fogok. A politikát nem én kevertem bele a köszöntőbe – ezt az Ön videója alátámasztja. A helyszínről pedig nem „elmenekültem”, hanem mentem tovább az aznapi programjaimra. Önnel ellentétben nekem nem szokásom egész nap saját magammal foglalkozni. Örülök, hogy a jelenet alapján talán már szóba áll Önnel a lánya. A legutóbbi önkormányzati választás éjszakáján Ő ugyanis velünk várta az eredményt. Az elmúlt nyáron pedig a családi vállalkozásunkba jelentkezett dinnyét árulni, mondván, hogy az apja nem tartja el. Bizonyára arra is emlékszik a polgármester úr, amikor kérte, hogy ne adjunk munkát a lányának - mivel az politikailag Önnek nem előnyös. Tudja, polgármester úr, a közéletben sem erény, ha valakit magára hagynak mindazok, akik piedesztálra emelték. De az ember ott mutatja meg igazán, hogy milyen valójában, ahol nincs kamera: a saját családjában. Önnel a saját lánya sem állt szóba. Itt kezdődik a szégyen és ezt pozícióval nem lehet eltakarni.

(Telex nyomán)