A Klapka György 1. Páncélosdandár tatai laktanyájában csütörtökön adták át azt a 2500 négyzetméteres harcjárműjavító műhelyt, ahol Leopard 2A7HU harckocsik és 4 PzH-2000 önjárólövegek karbantartását végezhetik el, összesen tíz járműálláson.
A páncélosdandár által kiadott sajtóközlemény szerint a javítóműhelyben 45 szakember dolgozik, a létesítmény alkalmas fődarabok, erőátviteli rendszerek, futóművek, segédberendezések, valamint fegyverrendszerek karbantartására és javítására.
Az épületen belül hét kiegészítő helyiség található, köztük alkatrész- és szerszámtárolók, valamint speciális javítóterek.
Külön irodablokkban zajlik a műszaki dokumentáció, a javítási dokumentáció és a logisztikai koordináció.
